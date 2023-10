Aston Martin se defiende tras el bajón de Fernando Alonso: "Tenemos discusiones..."

En las dos últimas carreras las mejoras prometidas por Aston Martin han resultado ser un auténtico fiasco. En Austin, el Aston Martin AMR23 número 14 de Fernando Alonso sufrió un problema en el fondo plano que hizo que Alonso tuviera que abandonar en la vuelta 51 de 56 del GP de Estados Unidos 2023 celebrado en el circuito de Austin. El asturiano, en esos momentos, estaba situado en la novena posición después de completar una excelente remontada desde el pitlane tras romper la escudería de Silverstone el parque cerrado y ponerle la configuración aerodinámica que el asturiano corrió el GP de Qatar 2023. El bicampeón sumaba, de esta forma, el primer abandono de la temporada en el Gran Circo que le alejaba de su sueño de finalizar en la tercera posición en el Mundial de pilotos.

Pero siempre puede ser peor y eso es exactamente lo que ocurrió en México. Fernando Alonso no terminó la carrera del GP de México 2023, registrando el segundo abandono consecutivo de la temporada para el piloto español. De hecho, Carlos Sainz le ha empatado a puntos en la clasificación, pero le ha superado debido a que el de Ferrari cuenta con la victoria de Singapur.

Una pesadilla que provocó una contundente sentencia de Fernando Alonso: "¡Se acabó!". Y es que el asturiano, que lamenta el terrible bajón de su AMR23 ya da la temporada por finiquitada. “Una carrera muy difícil, teníamos muy poco ritmo y creo que hemos cogido alguna pieza del coche de Checo o de alguien en la primera curva y no ha afectado también a la aerodinámica”, lamentaba Fernando Alonso sobre la acumulación de problemas, y su efecto en el campeonato.

Sin embargo desde la escudería defienden su trabajo y, aunque admiten cierta controversia en el seno de la escudería, confían en el desarrollo realizado a lo largo de la temporada. A falta de tres carreras para echar el cierre -Brasil, Las Vegas y Abu Dhabi- , Mike Krack niega que Aston Martin esté perdida en el desarrollo del F1 de Fernando Alonso.

¿Perdidos con el desarrollo?: "No es así"

"Sí, podéis tener esa impresión de que estamos perdidos. Pero creo que cuando estás perdido, directamente no haces caso a los datos y entonces intentas cosas que no son razonables. Y no es así", ha afirmado Mike Krack ante la prensa.

"Es decir, tenemos discusiones de ingeniería bastante centradas y estudiamos las opciones que tenemos. Y aunque queremos competir y no nos gusta salir desde el pitlane, es muy importante que entendamos los hallazgos de los datos", asegura Krack.

"Y luego tenemos que tomar decisiones que son muy pragmáticas también a veces, como dije, no es fácil, pero creo que es la forma correcta de avanzar. Los coches son complejos y tratas de mejorarlos todo el tiempo", sentencia el máximo responsable de Aston Martin.