La lista de Forbes revoluciona a la Fórmula 1 desvelando el 'surrealista' sueldo de Fernando Alonso en Aston Martin

La lista de Forbes ha desvelado los sueldos de los pilotos de Fórmula Uno. El mejor pagado es Max Verstappen con 55 millones millones y con un contrato hasta 2028. Por detrás, están Hamilton (33) y Charles Leclerc (24).

Por su parte, Fernando Alonso solamente cobra cinco millones cuando estaba en 33 en McLaren, mientras que en Alpine llegaba a los 27 kilos anuales. Estas cifras no pasan desapercibidas para los aficionados del ovetense.

Alonso está totalmente centrado en poder lograr una victoria que sería épica. "¿La 33? Diría que no es el objetivo de tengo que intentar ganarlo antes de retirarme porque puede que me retire sin haber conseguido la 33, pero al mismo tiempo desayuno cada día, como cada día, entreno cada día duermo cada día pensando en volver a ganar y en luchar por el mundial, sino, no lo haría. Tengo 42 años, he disfrutado de este deporte más de lo que nunca habría soñado y un poco si, entre comillas, sacrificas tu vida para este deporte y esta pasión que tenemos es porque crees en ti mismo, en el equipo, en que crees que puedes ganar, sino no lo harías. Entonces, sí, voy a intentarlo con todas mis fuerzas", afirmó.

El asturiano también desveló una autocrítica después de la carrera en Monza. "Nuestro coche tiene unas cualidades muy fuertes, pero también tiene alguna debilidad y lo descubrimos rápidamente a principio de año. Sabíamos que en algunos circuitos nos iba a tocar sufrir un poco más. Lo que intentamos es que en circuitos que nos van a ir un poco regular, como el caso de Cataluña, o como este fin de semana de Monza, no dejarlo pasar, no pasar página y pensar que los buenos resultados van a venir del cielo. Intentamos analizar cada fin de semana y disfrutar un poco del camino", dijo.

Sueldos de F1 2023:

Max Verstappen (Red Bull): 55 millones de dólares

Lewis Hamilton (Mercedes): 35

Charles Leclerc (Ferrari): 24

Lando Norris (McLaren): 20

Carlos Sainz (Ferrari): 12

Checo Pérez (Red Bull): 10

Valtteri Bottas (Alfa Romeo): 10

George Russell (Mercedes): 8

Esteban Ocon (Alpine): 6

Fernando Alonso (Aston Martin): 5

Pierre Gasly (Alpine): 5

Kevin Magnussen (Haas): 5

Alex Albon (Williams): 3

Lance Stroll (Aston Martin): 2

Nico Hülkenberg (Haas): 2

Guanyu Zhou (Alfa Romeo): 2

Oscar Piastri (McLaren): 2

Yuki Tsunoda (AlphaTauri): 1

Daniel Ricciardo (AlphaTauri): 1

Logan Sargeant (Williams): 1