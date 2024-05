El bombazo de la F-1 está al caer: los abogados están en ello y podría anunciarse antes del GP de Miami

Adrian Newey es el centro de todas las miradas. Mientras las escuderias implementan mejoras para recortar distancias en el GP de Miami que tendrá lugar este próximo fin de semana. El futuro del "mago" de la Fórmula 1 sigue siendo el asunto estrella en el "paddock".

El fin de una era se acerca a Red Bull, aunque no se ha anunciado de manera oficial, Motorsport avanza que el director técnico Adrian Newey ya habría presentado su renuncia a la escudería de las bebidas energéticas. Cabe recordar que Newey llegó a Red Bull procedente de McLaren en 2006 y ha sido fundamental en la obtención de seis títulos de constructores y siete de pilotos para los de Milton Keynes.

Los abogados a trabajan en ello

Se espera que la salida de Adrian Newey se confirme a través de un comunicado previo al Gran Premio de Miami y su marchase de al finalizar la temporada 2024. Así lo asegura BBC Sport que ya ha avanzado que, según sus informaciones, Newey habría pedido a sus abogados que preparen la finalización de su relación profesional con Red Bull de forma anticipada, lo que en principio debería dejarle libre a tiempo para el arranque de la temporada 2026.

Sin embargo su salida no será fácil y los abogados deberán empeñarse a fondo. Su actual contrato con Red Bull contiene una cláusula que le impide incorporarse a otra escudería hasta 2027 y solo la salida de Christian Horner tras los últimos escándalos le abriría las puertas de par en par. “Creemos desde hace mucho tiempo que Christian Horner y Adrian Newey tienen contratos que les protegen uno a otro. Si uno se va, el otro también puede hacerlo. Esto nunca ha sido confirmado, pero constituye una dinámica interesante si algo le sucediera a Horner..." aseguró el periodista de F1 Joe Saward. El británico ha reveló que ambos tienen cláusulas para protegerse entre ellos y en caso de que uno salga, el otro tendría total libertad para hacerlo también.

En cualquier caso, una vez que todos dan por descontada la salida de Adrian Newey de Red Bull, el universo de la Fórmula 1 se enfrenta a numerosas conjeturas sobre su próximo destino: no está claro a qué escudería podría dirigirse Newey pero si parecen confirmadas las dos ofertas que tiene encima de la mesa.

Dos ofertas potentes

Según apuntaban la pasada semana desde Alemania, el inglés de 65 años anunciará en breve su salida de la escudería de Verstappen. Pero iban más allá y aseguraban que el mago de la F-1 tenía claro su destino y no sería Aston Martin. La escudería de de Fernando Alonso parecía dispuesta a tirar de chequera para lograr un fichaje que pudiera dar al asturiano el coche fiable que lleva reclamando desde hace meses. Si embargo, desde el medio espacializado Auto Motor und Sportdaban por hecho su destino está en Ferrari junto a Lewis Hamilton.

Una decisión que acababa de un plumazo con el sueño de los de Silverstone. Sin embargo, en las últimas horas, salió a la luz que -pese a la oferta de Ferrari- los de Silverstone no se rinden y han puesto sobre la mesa una millonaria oferta que amenaza con dinamitar el mercado.

Según apuntaba el medio 'Motorsport', Newey cuenta con una espectacular oferta económica. De acuerdo con la información de este medio especializado en motor, Aston Martin ha realizado una propuesta de 100 millones de dólares por cuatro años. A pesar de esta suculenta oferta, en el Gran Circo se rumorea que un contrato tan largo podría ser un motivo para que no acepte. A su favor tienen que el reto de llevar a la prestigiosa marca británica a la victoria sería muy ilusionante para Adrian Newey.

McLaren también aparece en el horizonte como una posibilidad, aunque este proyecto podría requerir más tiempo de desarrollo y Newey no parece contemplarlo.

Pero ¿Que piensa el ingeniero? ¿Cuál es su opción preferida?. Desde Italia apuntan a que el artífice del éxito de Red Bull parece tenerlo claro.

Así lo asegura el periodista italiano Giorgio Piola que no tienen dudas de que Aston Martin es la opción preferida de Newey. "Newey es un genio, pero es una persona muy sensible. Necesita tener un entorno tranquilo a su alrededor, algo que quizá no encuentre más", ha explicado Piola en Motorsport Italia.

"Conociendo a Newey, creo que elegirá Aston Martin porque tiene un clima mucho más relajado", ha asegurado.

Faltan apenas dos días para conocer la noticia más esperada de la F-1. ¿Saltará todo por los aires antes del GP de Miami?