El día que Red Bull quiso contratar a Norris: "Por desgracia McLaren nos descubrió..."

El final de la temporada 2025 promete ser uno de los más emocionantes. McLaren llegaba al final de año con la situación más o menos controlada, pero un error del equipo puede costarle el título a sus dos pilotos.

Tras el Gran Premio de Las Vegas, Lando Norris sigue liderando la tabla con 390 puntos en su casillero, los mismos con los que llegó a la cita. Su compañero, Oscar Piastri, mantiene la segunda posición con 366 pero ya con Max Verstappen acechando, con las mismas unidades. El neerlandés se ha colocado a solo 24 puntos de Norris, o lo que es lo mismo, menos de una carrera.

Una batalla entre Norris y Verstappen que podría no haberse producido si los planes de Red Bull se hubiesen cumplido.

En una nueva entrevista con Tom Clarkson en el podcast Beyond the Grid de F1, Helmut Marko ha confirmado que Red Bull tenía un contrato listo para fichar a Lando Norris para la Fórmula 1 , pero todo estaba 'bloqueado' por McLaren .

Todo ocurrió justo después de que el británico dejara la Fórmula 2 como subcampeón, justo detrás de George Russell en la categoría. En aquel momento, Red Bull tenía muy pocas opciones para el año siguiente, con la salida de Carlos Sainz, lo que les llevó a recuperar a Brandon Hartley.

Cuando Daniel Ricciardo se fue en 2018, Pierre Gasly fue ascendido al equipo principal, con Alexander Albon ocupando su lugar en Toro Rosso.

"Tuvimos conversaciones serias y teníamos un contrato listo para Norris. Para AlphaTauri o Toro Rosso en ese momento", dijo a Beyond the Grid .

McLaren lo descubrió

"Y, por desgracia, McLaren lo descubrió. Había dos contratos, y uno de ellos tenía una cláusula que impedía esta colaboración con Lando. Al final, no pudimos ficharlo, pero creo que habría encajado perfectamente en nuestro equipo. Por otro lado, no podemos tener a todos. Buscamos campeones", añadió.

Marko ha supervisado el programa junior de Red Bull desde su inicio a mediados de la década de 2000. Sebastian Vettel y Max Verstappen progresaron en el programa y ganaron cuatro títulos de pilotos cada uno.

Reflexionando sobre trabajar con ambos campeones, Marko dijo: "Cuando Vettel se fue, no buscábamos un nuevo Vettel. Buscábamos un nuevo campeón. … Max está totalmente comprometido".

"Sabes, lo que no entiendo es que, después de ganar un Gran Premio, se sube a su avión, entra en un simulador y hace una carrera electrónica. Bueno, quizá sea la época actual, pero además, como en Nürburgring con su victoria en Ferrari, eso significó mucho para él. Y eso demuestra que es un piloto puro. Vettel empezó muy bien desde el principio, ya analizando cada detalle, sentado con su ingeniero, un poco como Senna, insistiendo en los pequeños detalles, ya sabes, la cantidad de combustible, etc. En lo que se parecen es en la fortaleza mental. Recuerdo que (en 2012) estábamos a unos 40 puntos de Alonso y aun así ganamos el campeonato", concluyó.