¿Por qué fueron descalificados los McLaren? Por menos de un milímetro

Golpe de efecto en la temporada 2025 de la Fórmula 1. Los McLaren fueron descalificados y eso deja el Mundial muy abierto a falta de dos carreras y una sprint para terminar. Norris conserva una ventaja de 24 puntos sobre Verstappen y Piastri, pero en estas dos semanas puede pasar de todo.

¿Por qué sospechó la FIA de McLaren?

Varias conversaciones por radio de Norris y su equipo y un bajón de ritmo inesperado en las últimas vueltas hicieron sospechar al jefe técnico de la FIA, Jo Bauer, que algo ocurría. El inglés, un “perro viejo” de la ingeniería en la F1, trabaja desde hace muchos años como máxima autoridad técnica de la Federación y, a pesar de la enorme sofisticación de las trampas existente en este deporte, pocas se le escapan.

¿Cuál fue el motivo de la descalificación?

Nada más terminar la carrera se fue directo al box de McLaren para medir el grosor de las planchas que protegen el suelo de sendos monoplazas, los patines traseros. Lo hizo con medidor muy simple, digital, de alta precisión que cuesta unos 1.500 euros, aunque los hay de precios más bajos. Pero este no falla y su capacidad es casi infinita. Esta pieza recorre parte del monoplaza por debajo y está fabricada en un material denominado Zylon que posteriormente tiene una capa fina de titanio que es la que provoca las chispas al rozar con el suelo. Sirve para controlar la altura del coche y mantener estable la aerodinámica.

¿Qué dice la norma?

Que el grosor de la plancha no deber ser inferior a 9 milímetros. El escrito de la FIA señala que “las mediciones relevantes fueron: lado izquierdo delantero 8,96 mm; lado derecho delantero 8,74 mm; lado derecho trasero 8,90 mm. El dispositivo de medición utilizado fue un micrómetro Mitutoyo adquirido en mayo de 2025 y, según las especificaciones del fabricante, con una precisión de 0,001 mm.”. Es decir, 0,004 milímetros pueden costar a final de temporada el título a Norris.

¿Qué dijo el equipo?

La FIA publicó que “el equipo McLaren argumentó que existían circunstancias atenuantes, ya que en este evento se produjo un porpoising adicional e inesperado, hubo una oportunidad limitada para probar debido a las condiciones meteorológicas del Día 1, y las sesiones de entrenamientos se vieron acortadas. Además, el Equipo alegó que el grado de la infracción era menor que el de infracciones previas de este mismo reglamento en 2025”. Sin duda, es un argumento razonable y posible, pero es un fallo tremendo en una escudería que se está jugando el título de pilotos contra su rival, Red Bull y Verstappen. La ganancia es casi inexistente para un coche como el actual McLaren. Alguien no revisó bien este aspecto. El pasado año, Russell fue descalificado por algo similar. El coche salió a carrera cumpliendo la norma, pero en plena carrera, viendo que la degradación de los neumáticos era muy baja, optaron por parar una sola vez en boxes. Los neumáticos aguantaron, pero su desgaste provocó que la altura del coche bajara unos milímetros y por tanto rozara más de lo debido el suelo. La plancha se lijó más de la cuenta y quedaron fuera del rango. Descalificación automática.

En su comunicación, la FIA exculpa al equipo de una posible intencionalidad, pero el reglamento es claro en este sentido.