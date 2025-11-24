No es oro todo lo que reluce: el motivo por el que la descalificación de los McLaren perjudica a Red Bull

El final de la temporada 2025 promete ser uno de los más emocionantes. McLaren llegaba al final de año con la situación más o menos controlada, pero un error del equipo puede costarle el título a sus dos pilotos. Al término del Gran Premio de Las Vegas, la FIA verificaba de oficio el grosor de las planchas de titanio que protegen el suelo del monoplaza y descubrió que estaba por debajo de lo permitido. Qué significa esto. La exclusión automática.

Norris y Piastri fueron descalificados y ahora el Mundial se aprieta mucho más que antes: Norris tiene una ventaja de 24 puntos sobre Verstappen y Piastri, que están empatados. Quedan dos carreras y una Sprint. Todo puede pasar.

Las cosas no pudieron haber salido mejor para Verstappen o al menos eso parecía, pero lo cierto es que no es oro todo lo que reluce.

El ambiente en Red Bull será más que positivo de cara a Catar, pero la descalificación de los pilotos de McLaren también tiene un cara negativa con consecuencias menos favorables para el equipo austríaco.

La batalla por el segundo puesto en el Campeonato de Constructores sigue en curso y la descalificación de los Mclaren tiene una incidencia directa en esta lucha.

Los competidores se benefician

La suspensión de los McLaren hace que los pilotos de Mercedes pasen de P3 y P5 a P2 y P3, lo que les supone ocho puntos extra, mientras que los pilotos de Ferrari pasan de P6 y P10 a P4 y P8, ganando siete puntos.

Sin embargo, Red Bull no sumó puntos extra: Verstappen ganó la carrera y terminó por delante de Norris y Piastri, pero su compañero de equipo Yuki Tsunoda se marchó de Las Vegas sin puntos. Mientras que los competidores directos de Red Bull Racing mejoraron, el equipo austriaco se mantuvo con la misma cantidad de puntos.

Antes de la descalificación, Mercedes aventajaba en 32 puntos a Red Bull Racing; ahora, esa diferencia ha aumentado a 40. Ferrari ha reducido su diferencia con Red Bull, de 20 a 13 puntos. Esto ha restado valor a la posición de salida del equipo de Verstappen y Tsunoda en la lucha por el segundo puesto del campeonato de constructores.