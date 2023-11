El espectacular último vídeo del triunfo de Alonso: así se ve desde el muro la entrada a meta y el triunfo por 0.053 segundos

Ni un suspiro. El triunfo de Fernando Alonso sobre Checo Pérez, en la lucha por el tercer puesto del Gran Premio de Brasil, fue tan ajustado que en Red Bull incluso pensaron que el vencedor había sido su piloto. El adelantamiento de Alonso en la última vuelta fue el momento álgido, después de que a falta de dos giros el mexicano se hubiera puesto por delante, pero todavía quedaba pelea y se ha hecho público un espectacular vídeo desde el muro en el que se aprecia a la perfección cómo fue la apurada llegada y la ventaja de 0.053 segundos con la que se impuso el español.

Ese final fue taquicárdico desde fuera, aunque el propio Alonso aseguró que se vivió con más tranquilidad desde el asiento del piloto. "Tenía que reservar un poco de gasolina y neumáticos. Iba controlando, pensé que Checo iba a estar 10 vueltas detrás mío y después iba a abrir hueco, como abrí con el neumático medio", explicó el asturiano en DAZN. "Cuando me adelantó a dos vueltas del final dije: 'Cuarto, es lo que hay, vamos a asegurar'. Me resigné porque me fui por fuera en la seis, pero se fue él un pelín largo en la 1. No sabía ni si faltaba una vuelta o dos. Pasamos rueda con rueda. Parecía que lo tenía más controlado, pero no era así", añadió. La calma se pudo ver también en las primeras palabras que pronunció nada más superar la meta, sin un grito, dando las gracias al equipo y dedicándoselo, después de unos meses malos.

"Han sido tres semanas duras, hay que ser sinceros. Llegamos a Austin no preparados del todo, abandonamos. En México éramos superlentos, y otro abandono", narró Fernando lo sucedido en las últimas pruebas. "Este triplete de carreras, con el cansancio, con la reparación de ayer, el equipo se merecía una alegría. Tercero y quinto, un poco inesperado pero nos da moral para las últimas carreras y para el año que viene también", concluyó.

Alonso y Aston Martin empezaron el Mundial en el podio: cuatro terceros puestos en los cinco primeros Grandes Premios. Después, el piloto español logró otros tres segundos lugares, pero en los meses de septiembre y octubre ha estado lejos de los puestos de cabeza.