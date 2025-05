Carlos Sainz habla claro: "No me sorprenden los problemas de Hamilton en Ferrari"

No está siendo la temporada soñada por Lewis Hamilton en su estreno con Ferrari. El heptacampeón del mundo pareciera no adaptarse al SF-25, está muy por detrás de su compañero de equipo, Charles Leclerc. El británico ocupa el séptimo lugar del campeonato con 31 puntos mientras su compañero Leclerc es quinto con 47. Desde su triunfo en la carrera al sprint de China, el expiloto de Mercedes no levanta cabeza.

Un pésimo arranque que ha desatado durísimas críticas desde Italia. “Esta muy por debajo de las expectativas”, sentenció La Gazzeta Dello Sport, uno de los medios más importantes de Italia. Además, aseguró que “Lewis Hamilton y Ferrari aún no se llevan bien” y que el inglés “está en un túnel sin salida”.

A pesar de la expectativa generada alrededor de su llegada a la Scuderia y su victoria en la carrera al sprint del Gran Premio de China, el rendimiento del británico ha sido inconsistente, alimentando las críticas y generando rumores sobre su posible retirada.

"No me sorprende"

Ahora ha sido el español Carlos Sainz del pronunciarse sobre la situación del británico en su ex equipo. El piloto de William ha afirmado que "no le sorprenden" los problemas de su sustituto en Ferrari, Lewis Hamilton.

El siete veces campeón del mundo reemplazó a Sainz como compañero de equipo de Charles Leclerc para 2025, pero el sprint de Shanghai es la única vez que Hamilton ha vencido al monegasco en los cinco fines de semana de carrera hasta ahora.

Sainz también tuvo problemas contra su nuevo compañero de equipo, Alex Albon , ya que la última vez Arabia Saudita fue el primer gran premio en el que venció a su homólogo de Williams.

Por lo tanto, no sorprende al cuatro veces ganador de la carrera que él y Hamilton hayan tenido problemas inicialmente contra sus compañeros de equipo, creyendo que les llevará tiempo recuperarse.

"No me sorprende en absoluto", dijo Sainz antes del Gran Premio de Miami de este fin de semana. "Lo esperaba para mí y lo esperaba con él".

La desventaja con sus compañeros

"Porque cuando te enfrentas a dos compañeros de equipo como nosotros, Alex y Charles, ellos conocen el equipo al dedillo y ya están rindiendo al máximo que el coche puede rendir. Así que solo puedes hacerlo un poco mejor o igual que ellos. No puedes llegar de repente y ser dos o tres décimas más rápido, porque es imposible. Ya están al límite del coche. Cuando te incorporas a un nuevo equipo y tanto tú como todos los que te rodean esperan que estés a ese nivel, sabes que llevará tiempo. Ellos saben mucho más que tú. Llevará tiempo, y cuanto antes completes ese proceso y alcances ese nivel, mejor", subraya en declaraciones a Autosport.

Son muchas las razones por las que Sainz cree que es necesaria paciencia para ser tan rápido como sus nuevos compañeros de equipo, ya que el español afirmó que hay “15 cosas que hay que reaprender”.

“No te puedes imaginar la cantidad de variación, variabilidad solo para lograr que el auto alcance un tiempo de vuelta similar de maneras completamente diferentes”, agregó Sainz.

"Estoy probando el frenado de motor alto en Williams para ver si funciona, estoy probando el bajo, estoy probando mapas diferenciales, pero estoy probando todo cada fin de semana solo para ver qué le gusta al coche y qué no. Hay cosas que se adaptan a tu estilo, otras que no, y creo que es esa pelea y ese proceso lo que disfruto y que muchas veces te vas a equivocar. Pero mientras lo disfrutes y lo aceptes, sabes que te vas a equivocar algunas veces, pero también, cuando hagas clic y pienses 'esto funciona', en realidad será un momento eureka que te hará sentir bien”.

Sainz aún no ha tenido su "gran momento" y advierte a Hamilton que es posible que no llegue pronto para ninguno de los dos.

De hecho, el corredor de Williams avisa al británico de que aprender un nuevo equipo, un nuevo coche y procesos completamente nuevos le podrían llevar más de seis meses.

Sin embargo, al británico parece quedarle poca paciencia.