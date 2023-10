Mazazo de Fernando Alonso a los que aún creen en la "33": la escudería tira la toalla

La temporada comenzaba con un optimismo desbordado sobre el papel de Fernando Alonso pero tras las últimas carreras tanto el piloto como sus fans se han dado de bruces con la realidad. Cuarto en el Mundial y con siete podios en 16 carreras, Fernando Alonso es conscientes de que los buenos resultados ya son historia para Aston Martin esta temporada.

Con el regreso de la competición -tras el parón veraniego- en Zandvoort (Países Bajos), Alonso firmó otro espectacular segundo puesto en una de las carreras más impresionantes de lo que llevamos de competición .Unas mejoras que no pudieron confirmarse en Monza. Fernando Alonso acabó noveno en Monza en una carrera difícil de explicar y a partir de aquí los fallos se han ido sucediendo carrera tras carrera.

Singapur resultó ser un fin de semana particularmente duro para Aston Martin, pero Alonso llegó a Japón con confianza renovada después de descubrir que su coche había sufrido daños en la suspensión. Sin embargo, una vez más el GP de Japón mostraba las debilidades de su AMR 23. Todo parecía indicar que Aston Martin estaría entre los de arriba en Suzuka pero todo se vino abajo con los errores del equipo y, en especial, por la mínima velocidad punta del AMR23. Alonso se vio incapaz de adelantar lastrado una vez más por la principal debilidad de su coche: el DRS.

Ahora, las esperanzas para Qatar no son muchas y el piloto, que ya criticó el ritmo de mejoras de Aston Martin, y no espera un resultado mucho mejor que el de Japón, donde acabó octavo. El asturiano se ha sincerado sobre las esperanzas de Aston Martin de cara al GP de Catar, donde su único podio con el equipo Alpine. "Creo que puede ser un fin de semana más parecido al de Suzuka", sentenció el piloto ovetense sobre sus expectativas en esta prueba.

"Estamos muy lejos"

"Creo que estaremos más lejos que cerca de repetir el resultado de hace dos años aquí, porque entonces subimos al podio. Y sería pecar de optimismo decir que aspiramos al podio, la verdad. Pero va a ser un fin de semana muy exigente para todo el mundo, sin duda, con estas (muy elevadas) temperaturas y con sólo un entrenamiento libre", declaró a Efe el doble campeón mundial asturiano durante la rueda de prensa oficial de la FIA.

Desde la escudería los ánimos no son mejores y las declaraciones de sus ingenieros demuestran que han tirado la toalla. El director del equipo Mike Krack y su director de rendimiento, Tom McCullough, advierten que el circuito de Losail no es favorable al AMR23. "Algunos equipos han hecho un trabajo más fuerte y tenemos que aceptarlo", asume McCullough. "En Japón Lance se vio obligado a aparcar el coche con el problema del alerón trasero, mientras que Fernando sumó cuatro puntos. Siendo honesto, ese no es el nivel que esperamos de nosotros mismos. Necesitamos mantener la cabeza baja y seguir luchando" apuntilla Krack.

Y por si fuera poco, el director de ingeniería de Aston Martin, Luca Furbatto, aseguraba esta misma semana en una entrevista en la web de la escudería que los resultados de su nuevo túnel de viento empezarán a verse reflejados en la temporada 2025 de Fórmula 1 y no serían una escudería ganadora al menos hasta 2026.

Alonso esperar un cambio radical con mayor ritmo de desarrollo en 2024 pero a Aston Martin aún le queda mucho trabajo por hacer.