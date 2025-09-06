Norris lideró el último libre de Monza; Alonso fue duodécimo y Sainz, decimotercero

El inglés Lando Norris (McLaren), que ya había sido el más rápido el viernes, marcó el mejor crono este sábado en el último libre para el Gran Premio de Italia, el decimosexto del Mundial de Fórmula Uno, en Monza, el templo de la velocidad; donde los españoles Fernando Alonso (Aston Martín) y Carlos Sainz (Williams) se inscribieron duodécimo y decimotercero, respectivamente, en la tabla de tiempos

En su mejor vuelta, Norris cubrió los 5.793 metros de la mítica pista del Parque Real lombardo en un minuto, 19 segundos y 331 milésimas, sólo 21 menos que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y con 533 de ventaja sobre su compañero, el australiano Oscar Piastri -líder del Mundial, con 34 puntos más que él-, que, al igual que el resto de los pilotos, marcó su mejor crono con el neumático de compuesto blando.

Alonso marcó el duodécimo tiempo y se inscribió un puesto por delante de su compatriota Sainz. El doble campeón mundial asturiano se quedó a 530 milésimas de Norris, mientras que el talentoso piloto madrileño invirtió 576 más que su antiguo compañero en McLaren.

El argentino Franco Colapinto (Williams) , que disputa el décimo Gran Premio desde que regresó a la F1, marcó el decimocuarto tiempo, a siete décimas del inglés.