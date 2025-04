Nuevo fracaso de Lewis Hamilton: un descalabro millonario

No está siendo la temporada soñada por Lewis Hamilton en su estreno con Ferrari. El heptacampeón del mundo pareciera no adaptarse al SF-25, está muy por detrás de su compañero de equipo, Charles Leclerc. El británico ocupa el séptimo lugar del campeonato con 31 puntos mientras su compañero Leclerc es quinto con 47. Desde su triunfo en la carrera al sprint de China, el expiloto de Mercedes no levanta cabeza.

Un pésimo arranque que ha desatado durísimas críticas desde Italia. “Esta muy por debajo de las expectativas”, sentenció La Gazzeta Dello Sport, uno de los medios más importantes de Italia. Además, aseguró que “Lewis Hamilton y Ferrari aún no se llevan bien” y que el inglés “está en un túnel sin salida”.

10 millones de euros y 150 despidos

Pero su rendimiento en pista no es la única mala noticia para el piloto británico que acaba de sufrir un descalabro millonario.

La cadena de restaurantes fundada por Lewis Hamilton y Leonardo DiCaprio se ha visto obligada a cerrar todos sus establecimientos en el Reino Unido después de seis años nefastos. El restaurante de comida vegana Neat Burger , fundado por celebridades en 2019, ha confirmado que sus tiendas británicas cerrarán , con la posible pérdida de alrededor de 150 puestos de trabajo .

La leyenda de la F-1 Sir Lewis, de 40 años, se volvió vegano en 2017 y argumenta que la carne no solo es cruel para los animales sino que también contribuye al calentamiento global.

Abrió una serie de restaurantes Neat Burger en Londres , además de una sucursal en Milán y Nueva York . Esta última cerró el verano pasado. La cadena de hamburguesas veganas Neat Burguer fue fundada en 2019 y el objetivo era brindar una alternativa para quienes no comen carne. Seis años después y tras perder millones de dólares, el proyecto ha sido cancelado.

Net Burger Instagram

Hamilton es vegano desde 2017. Quiso compartir sus experiencias y DiCaprio consideró que era una buena inversión. “Creo que necesitamos una opción más saludable en las calles principales, con un sabor increíble y que ofrezca algo emocionante a quienes desean dejar de comer carne de vez en cuando”, dijo Hamilton durante el lanzamiento de la cadena en 2019.

En 2022 ya reportó pérdidas por USD 10 millones, según The Sun. Eso obligó al cierre de locales en Londres y Estados Unidos. Este año solo quedaban dos locales en Reino Unido, pero también dejaron de funcionar esta semana.

Un portavoz de la empresa declaró: "No tenemos más comentarios por el momento, salvo confirmar que la empresa ha tomado la difícil decisión de cerrar sus restaurantes en el Reino Unido".

Además de los problemas financieros, la cadena enfrentó obstáculos operativos. En 2023, la sucursal ubicada en Camden, al norte de Londres, recibió una calificación de higiene de dos sobre cinco tras una inspección de sanidad, aunque esta evaluación fue revertida posteriormente tras mejoras implementadas por la dirección.

Sin embargo, un problema mucho mayor ha sido el número de clientes y las enormes pérdidas de las empresas. Los resultados fueron los esperados y ya en 2022 la cadena había registrado en torno a diez millones de euros en pérdidas, las cuales crecieron en cuatro millones en comparación con el año anterior.