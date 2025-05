Los planes de Flavio Briatore para el inminente debut de Franco Colapinto esta temporada

Todo el mundo sabe la pasión con la que se vive el fútbol en países como Argentina. Trasciende y va mucho más allá que en cualquier otro lugar. Pero la Fórmula 1 es también uno de los deportes más seguidos en el país de Messi, sobre todo, desde que uno de los suyos ha destacado y apunta a figura. Se trata de Franco Colapinto, que el pasado año ya disputó varios Grandes Premios como piloto titular en Williams y ahora forma parte de la plantilla de pilotos reserva de Alpine.

Esta semana, el error de un técnico de sonido de una tele argentina dejó al descubierto una de las incógnitas que rodeaba al piloto en los últimos meses. El presidente de YPF, Horacio Marín, cuya compañía le patrocina, afirmó en antena no saber nada sobre el debut del argentino como titular de Alpine, pero cuando la emisión se fue un micro abierto lo «traicionó» y señaló que sería en Imola, dentro de dos semanas.

Lo hará sustituyendo a Jack Doohan, hijo del mítico campeón del mundo de 500cc, que nunca formó parte de la órbita de Briatore, pero que ya estaba en la escudería antes de que el italiano tomara de nuevo el mando, no de forma ejecutiva, pero sí a la hora de tomar decisiones.

Se especula que Doohan tiene un contrato que especifica que si no sumaba un determinado número de puntos en las cinco primeras carreras, la dirección podría prescindir de él. No será a la quinta, pero sí a la séptima. Briatore no lo considera un piloto «top» como su compañero, Gasly, y además, Colapinto aporta patrocinadores, como es el caso de la petrolera. Hay que recordar que Briatore fue quien alzó a pilotos de F1 como Schumacher y Alonso, y quiere seguir descubriendo talentos. Pero las cosas nunca son fáciles con el italiano. Ya en 2002, Alonso fue relegado a piloto reserva en favor de Jenson Button en Renault, aunque un año después el que salió de allí fue el británico. La antes influyente Prensa inglesa se echó encima de Briatore, pero en apenas unas carreras Alonso se encargó de dar la razón a su jefe, representante y amigo.

Briatore no se caracteriza por su bondad con los pilotos y hay que recordar episodios duros como el que tuvo con Nelsinho Piquet, que destapó el «crashgate» (el accidente premeditado en Singapur que dio la victoria a Alonso, que segundos antes pasó por boxes para cambiar ruedas antes de que saliera el coche de seguridad...) de forma sutil y acabó convirtiéndose en una fuerte sanción para Briatore al cabo del tiempo. Doohan no ha sumado puntos y además, dos fuertes accidentes han costado al equipo más de dos millones de euros.