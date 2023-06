La "reina del paddock": Así es Lissie Mackintosh, la reportera que ha conquistado la F-1

Si eres un fanático de la Fórmula 1 que suele buscar contenido contenido sobre tu deporte en TikTok seguro que sigues a Lissie Mackintosh. En octubre de 2021, Lissie dio un vuelco a su vida y comenzó su viaje en el automovilismo gracias a un vídeo en TikTok que acumuló miles de visitas durante la noche. La red social se convirtió en la piedra angular de su carrera en la F1 como presentadora y creadora de contenido a tiempo completo.

Elisabeth Mackintosh ha conquistado la F1 y sus seguidores que ya la han apodado como la "reina del paddock". La presentadora de F1 acumula una impresionante cantidad de seguidores en las redes sociales y muchos acuden a su página en busca de contenido sobre el automovilismo.

Lissie, de 23 años, publica habitualmente en Instagram y, a menudo, sube instantáneas de sus entrevistas con las estrellas más importantes de la F1. Ha logrado hacer entrevistas con los conductores Daniel Ricciardo, Lando Norris o Carlos Sainz.

En Instagram acumula 260.000 seguidores pero no es plataforma más exitosa. En TikTok tiene cerca de 350.000 seguidores y sus vídeos acumulan más de 11 millones de "me gusta". Asimismo,

presenta el podcast Going Purple en el que analiza los temas más importantes y amplios de la F1.

Asegura que ama este deporte desde que era muy pequeña y que comenzó a seguirlo más de cerca durante el dominio absoluto de Lewis Hamilton. En un creciente entrevista revelaba como comenzó todo.

“Vivía en Nueva York y acababa de terminar la universidad”, comenzó relatando a Females in Motorsport. “De repente pensé. Me encanta la F1. ¿Por qué nadie habla de eso en internet, especialmente en TikTok? Hay tantas noticias por ahí, ¿Cómo puedo hacer que este deporte sea más divertido y atractivo? Tal vez a nadie le importe, pero intentémoslo" y se puso manos a la obra.

Creó un primer vídeo y se fue a la cama. "Podría haber tenido 12 seguidores en ese momento pero lo primero que vi cuando me desperté por la mañana fue que tenía 70.000 visitas”, recuerda.

En una entrevista con Sports Illustrated en abril, dijo: "La Fórmula 1 estaba cambiando mucho y faltaba algo, incluso como aficionado. Me cuestioné por qué no había comunidad en este deporte. Quería hablar de Fórmula pero no de una manera tan seria para un deporte serio"

Lissie es considerada una de las primeras creadoras de contenido de F1 en redes sociales. Comenzó con un resumen de noticias de F1, un formato que sigue utilizando y con el que ha ido incrementando su audiencia día tras día.

El año pasado dio el salto y se unió al equipo de presentadores de F1. Ha cubierto múltiples eventos de carrera para la serie mundial, y recientemente viajó a la carrera inaugural del Campeonato Mundial de Fórmula E ABB FIA en la Ciudad de México para informar sobre el evento.

Ser una de las pocas mujeres en el paddock que ha podido ganar esta oportunidad ha sido muy enriquecedor para Lissie, pero también es muy consciente de la responsabilidad que conlleva.

“Hay tantas mujeres jóvenes que me admiran para desempeñar un papel este deporte que parece solo de hombres”, dice. “Quiero asegurarme de que las estoy enorgulleciendo. Estar allí, ocupar ese espacio con otras mujeres increíbles es la mejor sensación. Y hay una obvia sensación de fuerza cuando estamos juntas" .

“Miras los números de espectadores de la F1 y son millones, con más mujeres que nunca. Algunas de las mejores estrategas en este deporte son mujeres, los departamentos de marketing no funcionarían sin mujeres. Vi a Lewis Hamilton hablar sobre esto el otro día, que si te sientas y miras la carrera, todo lo que ves son 20 pilotos masculinos en la parrilla y directores de equipo masculinos. No ves lo suficiente a todas estas mujeres increíbles que están detrás”, reivindica.