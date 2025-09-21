Sainz apunta al podio en Bakú y Alonso presume de la undécima plaza

Decía Ayrton Senna que los pilotos buenos aparecen, sobre todo, en las peores condiciones y eso fue lo que hicieron ayer unos pocos que, bajo la lluvia y con la pista muy delicada, lo dieron todo a base de talento, velocidad y mucho valor. Por no escribir otra cosa. La clasificación del Gran Premio de Azerbaiyan fue caótica, duró casi dos horas y estuvo llena de interrupciones. Max Verstappen fue el más rápido y le arrebató a Carlos Sainz la «pole» en el último instante. El madrileño volvió a demostrar su valía y estuvo arriba en todo momento. El Williams tenía buen ritmo y hoy en carrera puede sorprender. Pero detrás estarán rivales que pueden hacerle sombra como Lawson, Antonelli, Russell, Tsunoda y Norris. El de McLaren, que aspira al título, no estuvo acertado, aunque peor lo hizo su compañero, actual líder, que sufrió un accidente y hoy arrancará noveno justo por delante de Leclerc, que años después volvió a chocar contra el muro de Bakú. Alonso partirá undécimo y el Aston Martin volvió a adolecer de ritmo. La carrera será complicada, aunque es cierto que la enorme recta del trazado permite los adelantamientos con DRS. Max Verstappen es el favorito y una victoria suya podría traer de nuevo los nervios a los pilotos de McLaren, pese a que el equipo ya es casi campeón.

Sainz, que saldrá segundo en el Gran Premio de Azerbaiyán, el decimoséptimo del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el circuito urbano de Bakú que "el plan es apuntar al podio". "Ojalá que le pueda dar a Williams el primer podio de la temporada", comentó el piloto madrileño, con cuatro victorias y 27 "cajones" en la categoría reina. "Estoy muy contento; hemos acertado con la elección de los neumáticos", declaró Sainz, que se quedó a 478 milésimas del tiempo del cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que firmó su cuadragésima sexta "pole" en la F-1, la sexta de la temporada.

"Al final nos ha batido Max (Verstappen), pero hemos estado por delante del resto y estamos contentos", apuntó Carlos. "He estado haciendo buenas vueltas en la calificación este año y hemos demostrado que lo podemos hacer muy bien en calificación cuando cuenta. En carrera no han ido las cosas tan bien; pero iremos a por todas y ojalá que podamos estar en el podio", añadió el español de Williams.

Fernando Alonso declaró que la undécima plaza desde la que partirá "es fantástica" porque "no la esperaba. Ojalá nos podamos meter en los puntos", comentó el asturiano.

"Estar a punto de entrar en la Q3 es un buen resultado para nosotros. Hubo muchísimas banderas rojas y amarillas, así que no pudimos completar demasiadas vueltas buenas", comentó Alonso.