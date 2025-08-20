En Ferrari lamentan que Lewis Hamilton no se parezca a Carlos Sainz

El director del equipo Ferrari de F-1, el francés Frederic Vasseur, ha asegurado que el británico Lewis Hamilton (Ferrari) es "muy autocrítico" y a veces es "demasiado duro consigo mismo", y cree que las palabras que ofreció tras quedarse fuera de la Q3 en el pasado Gran Premio de Hungría "sólo empeoran las cosas".

"Lewis es muy autocrítico. Siempre reacciona de manera extrema. A veces es demasiado duro con el coche y a veces es demasiado duro consigo mismo. Quiere sacar lo mejor de sí mismo y de todos en el equipo. Hay que corregirle y explicarle que en la Q2 estaba a sólo una décima de segundo del piloto que luego consiguió la pole. El mensaje que envía sólo empeora las cosas", señaló en una entrevista a la web alemana "Auto Motor und Sport".

En Hungaroring, a principios de mes, Hamilton quedó eliminado en la Q2, mientras su compañero, el monegasco Charles Leclerc, conseguía la pole. "Ni una sola vez este fin de semana sentí que podía luchar por algo más. Pero la pole de Charles demuestra que el equipo ha dado un gran paso adelante. El equipo no tiene ningún problema. El coche está en la pole, así que probablemente necesitamos cambiar de piloto", dijo el británico entonces.

Durante la entrevista, Vasseur recalcó que el heptacampeón del mundo "normalmente sólo es así de extremo frente a la prensa". "Cuando llega a la sala de prensa, suele estar ya más tranquilo. Lewis tiene estándares altos. Con los demás, pero también consigo mismo. Puedo vivir con eso", explicó el mandatario.

"Cuando llegó a Ferrari, ingenuamente pensamos que lo tendría todo bajo control. No es como Carlos Sainz, que cambia de equipo cada pocos años y está familiarizado con este proceso. Lewis necesitó cuatro o cinco carreras para cogerle el truco", sentenció en una comparación con el piloto español.

Además, apeló a resolver los problemas "paso a paso". "Si el sistema de frenos no es el que el piloto desea, podría perder media décima. Desde fuera, a menudo es difícil identificar rápidamente dónde está perdiendo esa media décima, los detalles. Una diferencia de tiempo tan pequeña puede arruinar todo el fin de semana. Puede significar la diferencia entre la Q2 y la Q3. Lewis a veces exagera los problemas que ve en su coche", concluyó.