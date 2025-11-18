Zak Brown vuelve a la carga: "Horner es arrogante y Max Verstappen, un matón"

La temporada 2025 de la F1 continúa avanzando hacia el final de temporada. Tras una semana de parón, el Gran Premio de Las Vegas aterriza en el calendario para albergar la 22º jornada. El campeonato está cada vez más decidido hacia los 'papaya', especialmente Lando Norris, quien tiene la posibilidad de sentenciar su primer título en las últimas dos citas en el Medio Oriente.

Pero mientras se decide el campeonato, la rivalidad entre McLaren y Red Bull va en aumento y el CEO de la escudería británica se ha encargado de avivarla atizando de nuevo a Christian Horner y Max Verstappen, resucitando así una de las disputas más fuertes en los últimos años en el Gran Circo.

La tirantez en la relación entre Brown y Horner se intensificó cuando McLaren comenzó a competir de igual a igual con Red Bull, aunque las diferencias y las tensiones van mucho más allá de lo que sucede en pista. En una entrevista con The Telegraph, el directivo de 54 años brindó detalles de la relación que mantuvo con su par del team austriaco, a quien acusó de haber cambiado radicalmente por la fama y el éxito.

El jefe de McLaren, Zak Brown, cree que Christian Horner ha cambiado a raíz de su reciente fama gracias a la serie documental de Netflix , Drive to Survive. Ambos rivales no se llevan bien y chocaron en varias ocasiones durante la etapa de Horner al frente de Red Bull . A menudo acusaba a otros equipos, incluido McLaren , de infringir las reglas para obtener ventaja competitiva.

Hacia el final de la temporada pasada, Horner sugirió que McLaren había estado inyectando agua en sus neumáticos para refrigerarlos durante las carreras. La FIA investigó las acusaciones, pero no encontró pruebas de irregularidades. Este incidente fue uno de los muchos que convirtieron a Brown en el principal rival de Horner durante la batalla entre Red Bull y McLaren.

"Es arrogante y no juega limpio"

Ahora, Brown ha lanzado un duro ataque contra su antiguo adversario en una extensa entrevista con The Telegraph . "Conozco a Christian desde hace más de 30 años", dijo Brown. "Antes nos llevábamos bien. Sus resultados son asombrosos, así que mis respetos. Pero ha cambiado. Es arrogante. Creo que la fama de 'Drive to Survive', el dinero, la gloria, todo se le subió un poco a la cabeza".

Al preguntársele si Horner podía considerarse un jugador limpio, el jefe de McLaren respondió: "A veces, no. Cuando yo competía, había pilotos que corrían muy duro y apretaban los coches de sus competidores hasta sacarlos dos ruedas de la pista."

"Eso está bien, pero otros pilotos te sacan las cuatro ruedas de la pista. Eso no está bien. Yo soy de los que se salen con dos ruedas. Christian es de los que se salen con las cuatro."

Brown también afirmó que Horner solo hizo las acusaciones sobre los neumáticos de McLaren en un intento desesperado por desestabilizarlos, en lugar de que sospechara de un verdadero juego sucio.

"Hizo acusaciones contra nuestro equipo", añadió Brown. "No me imagino que se las creyera. Simplemente pretendía desestabilizarnos. Independientemente de la legalidad, todo el mundo en este deporte sabe que no se haría eso por razones técnicas".

"Verstappen es agresivo, un matón..."

Pero aún hay más y Verstappen tampoco se ha librado de las críticas del jefe de McLaren, quien acusó al neerlandés de ser un "matón" y de haberse excedido en batallas anteriores con Lewis Hamilton .

"Puede ser un tipo duro, demasiado agresivo en la pista", dijo el estadounidense. "Se le nota la arrogancia. Si uno se fija en algunos de los más grandes campeones de la Fórmula Uno, todos han tenido algo de arrogancia".

"Sacan los codos. Max ha cruzado la línea en pista en ocasiones, como en Brasil contra Lewis Hamilton . Varios de sus adelantamientos a Lewis fueron demasiado agresivos."

Brown ya ha celebrado la victoria de McLaren en el Campeonato de Constructores de este año, siendo el equipo de Woking el más rápido de la parrilla. Uno de sus pilotos también se alzará con la victoria individual, ya que Lando Norris parte desde la pole position en estos momentos.