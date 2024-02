De la Fuente, de un contrato de tres meses a renovar hasta 2026

La interinidad de la Junta directiva de la Federación Española de Fútbol (RFEF) no ha impedido que renueve el contrato del seleccionador absoluto, Luis de la Fuente. «La Comisión Gestora de la RFEF ha aprobado, en su sesión de este jueves, autorizar a los órganos de la Federación a ejercitar la cláusula de renovación incluida en el contrato del seleccionador nacional, Luis de la Fuente. Ello permitirá la ampliación de la relación entre ambas partes hasta 2026, año en que se celebrará la próxima Copa del Mundo de la FIFA en Canadá, México y Estados Unidos», anunciaba la Federación en la mañana de ayer.

Una decisión que recurre al sentido común, a pesar de que aún no haya un sustituto oficial de Luis Rubiales al frente de la Federación. Pero el contrato del seleccionador caducaba el 30 de junio, en plena Eurocopa, y la prolongación del compromiso lo único que hace es asegurar que la selección llegará al compromiso con un entrenador que tendrá contrato en vigor llegue hasta donde llegue la Roja.

«La Comisión Gestora considera que la renovación de De la Fuente es un paso necesario para la selección y para la institución que dirige el fútbol en España, al dotar de estabilidad al equipo nacional de cara a la preparación de la Eurocopa, que comenzará el próximo mes de junio», confirmaba la Federación en su comunicado.

El acuerdo no ha sido complicado. «Soy feliz haciendo el trabajo que desempeño. Estoy feliz. Me gustaría seguir muchos años, pero todo tiene fecha de caducidad y se termina. Yo voy a intentar estar el mayor tiempo posible siempre y cuando sea feliz. Y estoy donde quiero estar, tengo la fortuna de poder elegir dónde quiero estar. También que la otra parte quiera contar conmigo, pero mientras ambas partes seamos coincidentes en el deseo estaremos aquí», aseguraba Luis de la Fuente en una entrevista con LA RAZÓN el pasado diciembre. «Quiero ir día a día, quemando etapas como he hecho hasta ahora. Llegué para tres meses y ya llevo once años. Pero siempre fue año a año», añadía.

Ese contrato temporal con el que llegó para trabajar con las selecciones inferiores lo ha prolongado en el tiempo hasta llevar a la selección absoluta a ganar por primera vez la Liga de Naciones.

Un título que cambió su futuro al frente de la selección después de un comienzo en el que fue muy discutido. «Puedo anunciar que Luis de la Fuente queda renovado hasta terminar el Mundial de 2026. Estamos encantados, es fácil trabajar con él y se lo ha ganado», decía hace unas semanas el director de la selección, Albert Luque, que fue uno de los avales de Luis de la Fuente para llegar a la absoluta.

El seleccionador estaba tranquilo con su futuro, pero ahora podrá estarlo aún más con la seguridad de que su contrato llega hasta el próximo Mundial.