De la Fuente, de querer dimitir a la final de la Eurocopa

Luis de la Fuente se quiso marchar de la Federación Española después de no clasificar a la selección sub’19 para la fase final de la Eurocopa durante tres años seguidos. Ya había sido campeón de la categoría con un grupo en el que destacaban Ceballos y Asensio y en el que estaban ya Unai Simón, Rodri y Mikel Merino y se le hacía muy duro haber fallado tres veces en el camino hacia la fase final.

«Se quería marchar. No me dijo “me voy” pero estaba muy triste y yo le dije “tú aquí conmigo mientras yo esté”», recuerda Ginés Meléndez, que era el director de las selecciones inferiores en aquel momento. Ginés llegó de la mano de Iñaki Sáez y entre ellos dos y Juan Santisteban construyeron el modelo ganador de las divisiones inferiores de la selección española.

Fue Iñaki Sáez, precisamente, el que le recomendó el fichaje de De la Fuente. «Es un hombre bueno para el grupo que tú diriges, no te va a romper el grupo», le dijo Iñaki. «Recuerdo que me dijo “es como nosotros, es de nuestro estilo. Va a hacer grupo y no te va a buscar ningún problema”. Entonces hablé con Pablo Blanco, mi colaborador del Sevilla, el gran Pablo Blanco. Me dio buenos informes de él y lo llamé. Le dije “no se lo digas a nadie. Como se entere alguien de la prensa se rompe”. Y al día siguiente salió en el ‘Abc’ de Sevilla. Estuvo a punto de quedarse sin venir», rememora Ginés.

Aunque el actual seleccionador absoluto no era la primera opción para el cargo. «Se produce la vacante de la sub’19, porque a Luis Milla no le renovamos el contrato después de los Juegos Olímpicos. Villar no quería que yo entrenara ya y hacía falta un seleccionador. Se lo dije a Morientes y me dijo “tengo contrato con el Madrid, no puedo dejar el Madrid a medias”», cuenta Meléndez, que también había sido el descubridor de Fernando Morientes para la cantera del Albacete. Y entonces llegó la recomendación de Iñaki Sáez para fichar a De la Fuente.

«Es un gran director de equipos, los jugadores lo dan todo por él»

«Es un gran director de equipos. Lo puse de profesor de creación y dirección de equipos en el curso de entrenadores», destaca Ginés. «Lo traje para tres meses y luego ya me lo quedé», añade. «Es un buen director de equipo, que no genera ningún conflicto, los tiene a todos contentos, los jugadores lo dan todo por él. Ese es uno de los mayores éxitos que tiene», explica el antiguo director de las categorías inferiores de la Federación.

«De la Fuente es un tío cercano, que da mucha confianza y que tiene las ideas muy claras», dice Mikel Oyarzabal, uno de los futbolistas con los que ha trabajado desde las categorías inferiores. «El míster transmite esa tranquilidad al grupo. Y luego a la hora de entrenar trabajar al máximo, darlo todo, eso es lo que nos transmite siempre. Es similar a Del Bosque. Desde la tranquilidad transmite al grupo que somos jugadores de altísimo nivel y que podemos conseguir los éxitos», confiesa Jesús Navas, que lo conoce desde que estaba en la cantera del Sevilla.

«Su cercanía con el jugador es lo que le hace triunfar. En la selección lo que hay que hacer es elegir bien, y como tiene donde elegir, luego hay que acoplar esas piezas y dirigirlas», confirma Ginés Meléndez, que también fichó para la Federación a parte del cuerpo técnico de De la Fuente. A Miguel Ángel España lo incorporó para un campeonato de Europa sub’16 que ganó la generación de Piqué. A Juanjo, que ahora es analista de la selección absoluta, también lo llevó él para trabajar con los porteros en las selecciones inferiores. Fue Luis Enrique, que lo conocía del Sporting, el que le llevó a hacer de analista de la selección absoluta. De Pablo Amo, el más joven de todos, fue profesor en el curso de entrenadores.

«Son gente normal», destaca Juan Carlos Gómez Perlado del seleccionador y de sus ayudantes. Él trabajó con ellos y con Ginés durante muchos años en las categorías inferiores hasta que las desbarató Rubiales para poner a su amigo Francis al mando con resultados desastrosos.

«Hemos compartido muchísimo tiempo. Cuando trabajaba en las categorías inferiores pasábamos más tiempo con los compañeros, entre campeonatos y distintos eventos, que con la familia. Son gente normal, que aplica el sentido común y con la idea de normalizar la situación, de tener enganchada a la gente al fin por el que se disputa un campeonato y nada más. He tenido la suerte de convivir con ellos durante muchísimos años, puedo decir que tienen el bagaje de haber conocido desde hace tiempo cómo se trabaja, de haber visto a esos jugadores con 16, 17, 20 años en torneos y en las distintas selecciones», asegura Juan Carlos.

«La labor del entrenador ha sido fundamental para hacer el equipo que se ha hecho, con los jugadores que tiene. Tenemos los mejores mediocentros de Europa, Rodri Hernández y Fabián Ruiz», destaca Ginés. De la Fuente fue el que hizo debutar a Rodri con las selecciones inferiores. Y con Ginés Meléndez aprendió que el comportamiento fuera del campo es tan importante como dentro. «Eso se lo transmitía a todos, que sean buenas personas, que estudien, que se comporten bien con todo el mundo. Se ha formado una gran familia y eso es clave. El equipo ahora mismo es una gran familia. Por eso van como van, van como aviones», explica Ginés.

«Luego te aparecen jugadores como Lamine Yamal con 17 años y te pones a temblar», reflexiona el hombre que fichó a Luis de la Fuente.