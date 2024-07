Así enseñó Luis Aragonés a España a ganar una final

Cuando César Mendiondo, que era el segundo entrenador de la selección, entregó a Luis Aragonés el informe de Alemania para la final de la Eurocopa 2008, Luis no quiso ni abrirlo. «Vale, Mendi, ya has cumplido. Este informe ni lo voy a leer. Porque ya los conocemos y les vamos a ganar», le dijo. «Se quedó el informe escrito, con las fotografías de la estrategia del rival, lo que yo pensaba que podíamos hacer, los pros, los contras. Se lo quedó pero no estuvimos charlando, como siempre hacíamos, del rival. Él y yo nos tirábamos allí en su habitación hora y media cada vez que le daba un informe. Y en este caso dijo “no hace falta, Mendi. Puede irse”», recuerda Mendiondo.

Aquella selección, como la de ahora, se enfrentaba a su primera final y Luis prefería trabajar con la cabeza de sus jugadores que con las piernas. «Luis Aragonés y Jesús Paredes lo manejaron de una manera fantástica. En los días previos a la final los entrenamientos bajaron de ritmo, insistía en que descansaran y se dedicó a darles charlas motivacionales. Se dedicó a transmitirles confianza», cuenta César. «Luis fue el primer seleccionador que llevó un psicólogo a la selección». Aquel hombre era Anselmo Vicioso, que había sido jugador del Interviú Lloyd’s de fútbol sala. «Y creo que hizo una labor de apoyo mental a los jugadores y de transmitir esa confianza que fue fundamental. Pero lo más importante es lo que Luis les iba diciendo. La charla yo creo que la hemos escuchado todos. Era “ha llegado nuestro momento y vosotros vais a ganar esta final. No hemos venido aquí a perderla”. Se les veía en la cara, había una energía y una alegría, que es fundamental para el fútbol y que esta selección también la tiene. El trabajo de De la Fuente está siendo de matrícula de honor», añade.

Son selecciones parecidas, que se han asomado al mundo de repente con un fútbol que las hace diferentes. En 2008 España llevaba 44 años sin ganar nada, pero había jugadores, especialmente los del Barcelona, que estaban acostumbrados a ganar. Ahora, aunque solo Carvajal es fundamental en el campo, esa experiencia la ponen los jugadores del Real Madrid. Y Jesús Navas, que no llegó a jugar la Eurocopa de 2008 pero se incorporó para ganar el Mundial dos años después y la Eurocopa de 2012. «Lo veo, cómo hablan los veteranos con los más jóvenes, y se ve que les están mandando mensajes de energía, de confianza, igual que hablaban Xavi, Iniesta o Fernando Torres con los más jovencitos, con Silva, con Cesc, que estaban medio asustados al principio. Y todo el mundo llega a la final con esa energía de “vamos a ganar”. Y ahora no sé si vamos a ganar, pero veo la misma energía que teníamos nosotros. Eso es fundamental que los veteranos se lo transmitan a los jóvenes», reconoce Mendiondo.

En 2008 España no era favorita antes de empezar el torneo. «Todo vino un poco como está viniendo ahora, vino rodado. Empiezas a ganar y acabas creyéndotelo todo. Yo creo que se ha producido el mismo proceso que en 2008. Chavales y gente joven que todavía casi ninguno había ganado mucho, y por supuesto una Eurocopa no, y de repente salen y empiezan a entenderse en el campo y sale todo, porque nos salía todo. Cada vez que Villa, Fernando [Torres], Iniesta o Xavi cogían la pelota pasaba algo. Y es lo que veo que también está pasando con esta selección. Cualquiera: Rodri, Fabián, los extremos por supuesto, Morata, que está haciendo un trabajo que a ver si alguien se lo valora...», analiza César con la convicción del que ya ha recorrido ese camino. «Está trabajando mucho y eso le viene muy bien al equipo», dice del capitán.

Mendiondo ve en la selección la madurez que tenía aquel equipo de Luis Aragonés en 2008 y que le había faltado dos años antes en el Mundial de Alemania. «La confianza que tú tienes también la están viendo los rivales. Para mí Inglaterra es un equipazo que no está jugando bien y España es otro equipazo que está jugando mejor. Pero en los 90 minutos tienes que intentar manejar el partido, controlar un poco los momentos que seguro que vamos a tener, como los tuvimos contra Francia, en los que el equipo contrario te controla el partido, te mete un poco atrás y te hace daño. Esos son los momentos más difíciles para un equipo y para una selección», dice. «Nosotros en el Mundial 2006 no pudimos controlar, empezamos ganando a Francia 1-0 y se nos fue el partido en dos acciones puntuales y no nos perdonaron. Dos golazos. Y nos rompió. Ya no tuvimos ni una ocasión de gol, quedaban veinte minutos creo y no pudimos ni pasar del centro del campo. Porque ese equipo todavía no estaba preparado para manejar el partido y a éste sí le veo preparado».

El jugador fundamental para tener ese control es Rodri. «Hay momentos en que les empieza a decir “calma”, empieza a tener el balón, empieza a circular, se para el partido, se bajan las pulsaciones y se vuelve a intentar organizar el ataque. Pero no hay un descontrol de juego, que fue lo que nos pasó a nosotros con Francia».

Esa tranquilidad ha sido clave para que España haya sido capaz de remontar contra Georgia y contra Francia. «Otra cosa buena es la capacidad y la calma que están teniendo para remontar los partidos que ha empezado perdiendo. Es otro indicativo de que es un pedazo de equipo. Hay muy pocos jugadores que en el campo puedan decir: “ahora os toca hacer esto” y transmitirlo. Porque hay entrenadores-jugadores en el campo. Koke es un entrenador-jugador en el campo, Rodri lo es en la selección, pero es que se le ha juntado alguno más. Laporte, los pedazos de partidos que está jugando y con qué calma lo hace todo. Y cómo pasa, falla poquísimo. El otro día no estuvo tan acertado, pero no se puede jugar perfecto al fútbol todos los partidos, excepto Rodri e Iniesta. Veo muy completa a esta selección». La historia está por repetirse.