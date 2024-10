De la Fuente tira del equipo

«Equipo», escribía Luis de la Fuente en la pizarra. Así comenzaba el vídeo con el que anunciaba la Federación la lista de jugadores para esta convocatoria. «Todos sabéis la importancia que para mí tiene la palabra equipo», decía el seleccionador, que cedía la tarea de anunciar los nombres de los futbolistas elegidos a su cuerpo técnico.

Todos están antes que cualquiera en la cabeza del seleccionador y así procura manejarse con los futbolistas de la Roja, aunque las jerarquías sean evidentes. La palabra equipo siempre está presente y por eso los lesionados Carvajal, Rodri y Le Normand acudieron a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas a visitar a sus compañeros y a animarlos para los partidos contra Dinamarca y contra Serbia. El primero ya lo han resuelto los jugadores de la selección con un gol de Zubimendi, el sustituto de Rodri. Una muestra más de la importancia del equipo, igual que las palabras del goleador y de Pedro Porro, que quisieron dedicar la victoria a sus compañeros lesionados.

Con esa sensación de equipo, De la Fuente ha conseguido que todos los futbolistas estén preparados ahora que las lesiones los hacen necesarios. El ejemplo es Pedro Porro, que fue titular contra los daneses y que había jugado desde el comienzo en las dos únicas derrotas de De la Fuente como seleccionador. Y en las dos, contra Escocia y contra Colombia, su actuación fue más que discutida. Carvajal y Jesús Navas le cerraron el paso en la Eurocopa, pero ahora no está ninguno. Navas se retiró de la selección, Carvajal está lesionado para toda la temporada y entre Porro y Mingueza tienen que tapar ese agujero.

«Pedro es un futbolista con el que siempre hemos contado pero es verdad que en otros momentos tanto Dani como Jesús hemos considerado que estaban en mejor momento. Lleva una temporada muy buena en el Tottenham y estamos encantadísimos con él. En estas circunstancias desagradables de lesiones se abre una puerta y hay gente que tiene que aprovechar esas oportunidades. Pedro lo ha hecho. Lleva trabajando con nosotros tres, cuatro o cinco años, le conozco perfectamente, pero hay más. Óscar Mingueza está en esa posición también. No es una demarcación en la que tengamos muchos jugadores porque en la Liga española tampoco hay muchos laterales específicos, pero creo que estos jugadores que tenemos nos dan un nivel muy competitivo, son muy solventes y estoy muy contento con ellos», asegura el seleccionador.

Las victorias permiten a De la Fuente trabajar con más tranquilidad. «Todos los proyectos se consolidan desde la victoria mucho mejor. Pero todo se construye desde la base del talento, de muy buenos futbolistas, de jugadores que por diferentes motivos antes no podían jugar y ahora van a tener posibilidad de hacerlo, ahora van a ser reconocidos mediáticamente, algo que si no hubieran tenido esta oportunidad no hubiera sido posible», asume De la Fuente.

«Todo necesita tiempo. Teníamos un equipo muy cohesionado y muy construido y ahora hay que volver a empezar otro edificio. No pasa nada. Lo haremos, con buen cemento y buena materia prima se construye todo más fácil. Volveremos a construir un equipo sólido, consistente y el futuro que tiene esta generación de futbolistas es espléndido», advierte.

Son nueve los futbolistas lesionados de los que jugaron la Eurocopa, a los que hay que añadir a Jesús Navas, retirado. Son diez futbolistas de 26 con los que no ha podido contar en esta convocatoria. Y muchos de ellos muy importantes. Los cambios también demuestran esa importancia del equipo. «Este equipo reacciona muy bien ante esas diferentes exigencias. Nos hemos adaptado a diferentes situaciones de juego, diferentes rivales y esa variedad de registros te hace ser un equipo solvente, seguro», asegura. Y con jugadores diferentes, España fue otra en la segunda parte contra Dinamarca. «No hemos cambiado tanto el plan de juego, simplemente hemos cambiado unas piezas con una idea que es la misma aunque pueda parecer diferente porque los jugadores que la desarrollan son diferentes», explica.