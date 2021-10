La “idiotez” que pudo provocar la muerte de Maradona

Deportes

La muerte de Diego Armando Maradona, fallecido el 25 de noviembre de 2020, continúa investigándose en los juzgados de Argentina y discutiéndose en los medios de comunicación y en las redes sociales. El exabogado de Maradona, Matías Morla, declaró ante el juez a petición de dos de las hijas de Diego, Dalma y Gianinna, quienes están enfrentadas con Morla. Le acusan de apropiarse de bienes y beneficios de las marcas, de no permitirles tener un contacto permanente con su padre y también le atribuyen responsabilidad en la muerte de Maradona. Morla, en una declaración a la que tuvo acceso Télam, aseguró que no estuvo de acuerdo en que Diego se trasladara a la casa de Tigre en la que terminó falleciendo. “Fue una idiotez”, manifestó Morla.

“No estuve de acuerdo en la casa. Le digo lo que me dijeron. Que le empezaron a mostrar casas y que la eligieron Diego y Giannina, creo. No estoy seguro si Giannina, pero Diego seguro. Yo lo que hice fue sacar dinero para pagar. Fue una idiotez esa casa vacía. Con ese dinero había que poner tres médicos y él estaría vivo”, declaró Morla. “Los motivos tenían que ver con su estado de salud. Diego, en esa casa, no se hubiera quedado ni diez segundos. No por la casa en sí, sino por la calidad de vida que llevaba. De hecho, no era ni una habitación en donde dormía”, añadió.

“Me llamó el director de la clínica, me dijo que había hablado con las hijas, y que ellas le dijeron que yo era un problema, que iba a obstaculizar la decisión del egreso, pero yo le dije que no era el Conde Drácula. Lo mejor para Diego, dije, era lo que dijeran los médicos”, continuó el abogado.

Morla aseguró que la última vez que vio a Maradona fue el 16 de noviembre, en Tigre, y que Diego tenía una voz “como muy aguda, con intermitencias, rara, no era la voz de él”. “Pensé al principio que me estaba cargando. Estaba consciente. Entonces le dije, después te vengo a ver, le di un saludo, y él me agarró, me tiró hacia él y me dijo te amo. Esa fue la última vez que lo vi”, recordó el abogado.

“Indudablemente el temperamento que adoptaron [los médicos] fue el equivocado, porque Diego está muerto. Me enteré de que estuvo todo mal hecho. Que Luque [agente de Maradona] no era informado, que las enfermeras no se comunicaban con él por una orden y que este no lo podía ver a Diego”, señaló Morla.