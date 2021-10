El impactante audio del abogado de Maradona antes de su muerte: “Le dan vino y marihuana, no sé qué hacer”

Deportes

El próximo 25 de noviembre se cumplirá un año del fallecimiento de Diego Armando Maradona y mientras sigue su curso la investigación abierta por la fiscalía de San Isidro sobre su muerte, y en la que hay siete acusados de homicidio simple con dolo eventual, se continúan conociendo detalles de cómo vivió su entorno más próximo los días que pasó Maradona en la casa de San Andrés y la preocupación por el trato que le daban los que estaban encargados de su cuidado y que le facilitaban vino y marihuana para su consumo diario.

El último audio en hacerse público recoge una conversación que se produjo hace un año entre Matías Morla, abogado de Maradona, y Verónica Ojeda, expareja de Diego y madre de su hijo más pequeño, Diego Fernando. En esa conversación, desvelada en el programa Nosotros a la mañana, Morla le mostró su preocupación por los métodos utilizados para cuidarle por Charly, hombre de confianza de Maradona y primo de Rocío Oliva, expareja de Diego.

“Negra, yo no estoy de acuerdo en un montón de cosas. Que le dé vino, que le dé marihuana. Ya le dije 40 veces, le mandé médico, notifiqué a las hermanas, es el primo de Rocío, está prófugo. Pero bueno, no sé qué hacer. Diego elige estar con él. Yo ya lo hice mierda en privado 400 veces y Diego elige estar con él”, se lamentó Morla.

“Me gustaría más que esté con un hombre que le de té y que le hable de cosas lindas, no Rocío, en pedo, marihuana, quilombo. Pero lo mío, más que avisar a las hermanas, avisarle al médico... no sé qué hacer. Me supera la situación. Al médico lo mandé el domingo para que vaya y eso, le aviso a las hermanas y al médico. Ayer me llamó (Diego) hablé a la mañana y estaba perfecto, impecable y a la tarde hablamos algunas cosas”, continuó el abogado de Maradona.

“Estoy completamente en desacuerdo que esté un tipo ahí dándole alcohol. Soy el principal perjudicado, cada vez que sale diciendo alguna cosa con alcohol me como una bajada de imagen y más allá de lo económico, que me chupa un huevo, me como críticas y lo que más quiero es a Diego”, le comentó Morla a Verónica Ojeda.