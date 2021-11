De Mariano a Sergio Ramos: el club de los “enmascarados”

Deportes

Mariano Díaz puede ser una de las novedades en la lista para el duelo ante el Granada que el Real Madrid disputará el próximo domingo. El delantero lleva ya unos días trabajando con una máscara que le protege la cara tras ser intervenido de una fractura nasal sufrida en el encuentro ante el Elche.

Fue en la cita en el Martínez Valero el pasado 30 de octubre en la que acabó con la nariz rota tras una mala caída. Tras ser intervenido, el delantero ha pasado una primera fase trabajando en solitario hasta que ha empezado a utilizar esta máscara que deberá llevar en estas próximas semanas hasta que esté totalmente recuperado de la fractura. Sin embargo, el delantero blanco no es el único jugador que se ha visto obligado a llevar este tipo de artilugios tras una lesión. Estos 10 futbolistas también forman parte del club de los enmascarados.

1. Sergio Ramos

En 2017, Ramos sufrió una fractura nasal a consecuencia de una patada que recibió de Lucas en el minuto 35 del derbi contra el Atlético de Madrid. El entonces capitán del Real Madrid, mostró en sus redes sociales la protección facial con la que jugaría los siguientes partidos. “Trabaja duro, piensa en grande”, escribió el central, reflejando el lema que llevaba inscrito en la máscara.

2. Raúl Albiol

El hombre de la máscara: así jugó Raúl Albiol contra el Alavés por un problema en el tabique nasal. Fue victoria 3-1 del Villarreal en #LaLigaxESPN. pic.twitter.com/KR8vVnFnXX — SportsCenter (@SC_ESPN) October 1, 2020

Raúl Albiol, es otro “viejo conocido” de las máscaras protectoras. Primero la usó jugando para el Real Madrid en 2011 por una fractura en el maxilar, y posteriormente, tras una fractura de tabique, tuvo que usarla con Villarreal en 2020.

3. Carles Puyol

Bon dia! Hoy he probado la mascara, no es muy cómoda xo con unos ajustes creo q irá mejor... Un abrazo pic.twitter.com/N1gUUOC9 — Carles Puyol (@Carles5puyol) September 5, 2012

El exjugador del Barcelona, llevó la máscara protectora varias veces en su carrera profesional. Las usó de muchos estilos. Una de ellas tras sufrir doble fractura en la base de la órbita y en el arco cigomático de la zona del ojo derecho.

4. Radamel Falcao

Y con ustedes el enmascarado. 🕵️‍♂️ pic.twitter.com/OXWD4g9U5t — Radamel Falcao (@FALCAO) April 27, 2021

Uno de los casos más recientes es el del delantero colombiano que sufrió un golpe en un entrenamiento el pasado mes de abril y tuvo que ser operado en su rostro. 17 días después de sufrir una fractura facial reapareció con el Galatasaray llevando una aparatosa máscara facial de protección, recomendada por los médicos tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido en Estambul a causa de la fractura sufrida en un entrenamiento el domingo 11 de abril.

Falcao fue dado de alta tras tres días en el hospital con la previsión de que tardara tres semanas en volver a jugar, pero se incorporaría apenas dos semanas después.

5. Pedro Rodríguez

#ChelseaFC: Pedro Rodríguez se ejercitó con máscara tras dos semanas de baja https://t.co/pmF1RApjxB pic.twitter.com/oBkPcAVDN3 — FFantasy Premier (@FF_Premier) August 3, 2017

El canario ha usado la máscara en dos ocasiones. La primera fue en 2016, también por una fractura de nariz después de caer en la penúltima jornada de la Premier League 2015-16. La segunda fue en 2017 cuando chocó con Daniel Ospina en un encuentro de pretemporada ante el Arsenal.

6. Diego Costa

En 30', Chelsea-Newcastle #Premier No es Batman, es Diego Costa que va a jugar con máscara pq se ha roto la nariz pic.twitter.com/OVcqOrCNaK — Bruno Alemany (@brunoalemany) February 13, 2016

En 2016, el delantero hispanobrasileño se rompió la nariz en un entrenamiento en febrero de 2016. La lesión se produjo después de que Diego Costa chocase contra la nuca de un futbolista de la cantera que había subido a entrenar con el primer equipo. Tuvo que usar máscara para afrontar los partidos hasta su recuperación total.

7. Thiago Silva

Thiago Silva FOTO: Agencias La Razon

En 2014, el defensa brasileño, entonces jugador del Paris Saint Germain se fracturó el hueso cigomático tras recibir un duro golpe en la liga de Francia. Pudo jugar con el pómulo fracturado gracias a una máscara de carbono.

8. Petr Cech

El arquero del Chelsea, Petr Cech, se fracturó la nariz ante Blackburn y usará una nueva máscara al estilo "superhéroe" pic.twitter.com/u0uJdvgp — Héctor Salerno (@HectorSalerno) November 9, 2011

El ex arquero del Chelsea juega con un casco protector desde octubre de 2006 cuando sufrió una fractura en el cráneo durante un partido contra el Reading. La máscara la sumó a su look después de un choque con su ex compañero Ben Haim en un entrenamiento.

9. Mandzukic

En 2014, pudimos ver el delantero del Atlético de Madrid Mario Mandzukic jugando con una máscara de protección como parte del proceso de recuperación que acompaña a la cirugía de tabique a la que fue sometido. El atacante croata se lesionó durante el estreno en Champions de los colchoneros ante el Olympiacos pero publicó en su Twitter. «I’m back», eso sí, con antifaz.

10. Fernando Torres

Fernando Torres FOTO: ChelseaCF La Razon

En 2013, “El niño” sufrió una fractura de nariz en un partido de la Europa League en el 2010 con el Chelsea y tuvo que usar la conocida máscara. El delantero ‘blue’ se fracturó al nariz en un partido de Europa League disputado por el equipo londinense ante el Steaua. Torres vio puerta en dicho encuentro, en el transcurso del cual sufrió un encontronazo con un contrario. Fernando acabó sangrando, fruto de la fractura nasal sufrida.