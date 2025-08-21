El fichaje más polémico del verano: "Aterriza con una ikurriña y un póster de Sabino Arana"

Durante la pasada temporada Javi Poves ganó una notoriedad por su faceta como presidente y entrenador del Club Deportivo Colonia Moscardó, un modesto equipo de fútbol de Madrid que juega en categorías regionales. El exfutbolista español conocido por su paso por equipos como el Real Madrid Castilla y el Rayo Vallecano se volvió viral por afirmar con contundencia que la tierra es plana.

"Hasta que no me enseñen la curvatura en el horizonte o la curvatura de los océanos, es plana. Os engañan desde que habéis llegado al mundo. La NASA es una lavadera de pasta por todos lados". A partir de ahí sus apariciones estuvieron rodeadas de polémica con ataques al Real Madrid o su sonado enfrentamiento con el vicepresidente del cacereño.

Un polémico anuncio

Pero, Poves, no parece dispuesto a renunciar a ese polémico protagonismo y la ha vuelto a liar con la presentación de su último fichaje .«Igor Irazu ya es del Moscardó, y con él llega también el primer intento de referéndum en el vestuario», inicia el comunicado, acompañado por un edit de la cara del jugador y un cartel de «Independentzia».

"Natural de Tolosa, central sólido y con carácter, Igor aterrizó en Usera con sus botas, una ikurriña y un póster de Sabino Arana. Antes de entrenar ya había delimitado “territorio autónomo” en el lateral izquierdo del campo con conos y cinta de precaución", añade.

Asimismo, el club anuncia que el futbolista vasco ha pedido que el brazalete de capitán lleve los colores de su "realidad nacional" y propone que los goles se celebren con aurresku obligatorio.

"Fuera del campo es un agitador cultural amateur. Dentro, un muro: va fuerte al cruce, no pierde la marca y se impone por arriba sin necesidad de proclamas. El Moscardó gana un central de garantías… y una causa separatista de media jornada", sentencia el comunicado.

"Es asqueroso"

Las reacciones al insólito comunicado no se han hecho esperar. "Estáis avergonzando a los seguidores con vuestras patéticas presentaciones. esta es asquerosa" o "Vaya falta de respeto a los socios", son algunos de los indignados comentarios en respuesta al anuncio de Poves.

El central llega al club madrileño tras dejar el Pontevedra. Durante su etapa como jugador granate, Irazu participó en 22 encuentros de Liga, en los que logró marcar un gol, y disputó tres partidos de Copa del Rey.