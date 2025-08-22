El Real Madrid veta a Franco pero no a ETA o a Stalin

El minuto 68 fue el momento de Franco Mastantuono. El argentino, con el dorsal 30, se ponía las espinilleras y la camiseta, preparándose para debutar con el Real Madrid. Uno de los fichajes estrella de este verano estaba listo para entrar en acción con solo 18 años. El Santiago Bernabéu, entregado al joven futbolista, lo ovacionó con gritos de "¡Franco, Franco, Franco!". Aunque el cántico hacía referencia a su nombre no tardó en volverse viral por coincidir con el nombre del dictador.

La ilusión de los aficionados por la llegada de la joya de River hizo que muchos quisieran comprobar si podrían adquirir una camiseta del futbolista argentino con "Franco" a la espalda y el resultado ha provocado una gran sorpresa y un acalorado debate en redes.

"Lo sentimos..."

Los seguidores se encontraron con que la web oficial del club no permite serigrafiar el nombre “Franco” en la espalda de la camiseta. El sistema de personalización bloquea automáticamente la opción y lanza un mensaje tajante: "Lo sentimos. Nuestra política de personalización no permite el uso de este nombre".

Pero el debate en redes no se produjo tan solo por el veto a Franco sino porque algunos usuarios comprobaron que otros nombres o eslóganes vinculados a asesinos o al terrorismo como ETA no registran ningún tipo de problema. Así, Hitler está prohibido pero no Mussolini o Stalin.

Sí a ETA o Stalin

Tampoco hay problema si quieres llevar tu camiseta del Real Madrid con un "Gora ETA" en la espalda o el nombre de un asesino como José Bretón. Un detalle que ha provocado una gran indignación en redes. "Hola @realmadrid según vuestras políticas no se permite poner “Franco” en una camiseta en vuestra Web. Sin embargo otros nombres como “stalin” si está permitido, en que se basa vuestra política? Espero que rectifiquéis y que dejéis de intentar no llamar a alguien por su nombre", denunciaba un usuario.

Lo curioso es que no existe ningún problema a la hora de estampar Franco en una camiseta del Atlético de Madrid. La lista de restricciones blanca también alcanza a futbolistas con presente o pasado culé: No es posible estampar en la camiseta los nombres de “Messi” o “Lamine Yamal”. La polémica está servida.