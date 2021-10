Deportes

Elche-Real Madrid en directo: Marcelo y Mariano son las grandes novedades en el once titular de Ancelotti

Mariano y Marcelo son las grandes novedades del once titular del Real Madrid para su partido ante el Elche. El delantero se estrena esta temporada, ya que todavía no había disputado ningún minuto. Es el elegido para sustituir a Benzema, que ha entrado en las rotaciones por descanso. El técnico apuesta por el canterano en lugar de Jovic, que arrancará en el banquillo, y de Hazard, que podría haber entrado en el once como falso nueve.

Ancelotti sale con Courtois; Lucas Vázquez, Militao, Alaba, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; Rodrygo, Vinicius y Mariano.