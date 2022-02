Anuncia el fichaje de Mbappé por el Real Madrid

El expresidente del Barcelona Joan Gaspart da por hecho que el delantero francés Kylian Mbappé “ya ha fichado por el Real Madrid” y así de claro lo dijo en unas declaraciones hechas en Radio Marca.

“Mbappé ya ha fichado por el Real Madrid, estoy seguro, segurísimo. Más que seguro, segurísimo. Y conociendo a Florentino Pérez todavía más”, declaró con vehemencia Gaspart, quien se esforzó en dejar bien claro cuál será, en su opinión, el futuro del actual delantero del París Saint-Germain.

Mbappé termina su contrato con el PSG el próximo mes de junio y ha rechazado todas las ofertas de renovación que le ha presentado el club francés. Sin embargo, la entidad que preside Nasser Al-Khelaïfi, no se rinde y hace unas semanas dio un nuevo giro a su estrategia para intentar retener al delantero. Según anunció Téléfoot y confirmó el periodista Dominique Severac, del diario Le Parisien, periódico muy cercano a la entidad parisina, el PSG ofreció a Mbappé una renovación corta para lograr que acepte seguir en el club y después traspasarlo al Real Madrid. Severac incluso anunció que Mbappé seguiría una temporada más en el PSG para luego marcharse.

“PSG y Mbappé están discutiendo para una solución bastante corta. No veo el sentido de negociar si no es para quedarse, ni el de negociar por nada. Pero eso no significa que en enero o febrero se anunciará una renovación. Significa que las negociaciones no están rotas, que se han reiniciado respecto al verano de 2021, y que hoy todo está abierto. Estamos en 2022, si renueva hasta 2024 es para irse en 2023. Es una forma de decir “yo me quedo un año más”. Entonces todos ganan. Se queda en el PSG, es vendido al Real Madrid y todos contentos”, declaró Severac en L’Equipe du Soir. Sin embargo, tanto Gaspart como el entorno del Real Madrid se muestran muy alejados de las tesis de Téléfoot y de Severac y mantienen que Mbappé jugará la próxima temporada en el equipo blanco.

En su paso por Radio Marca, Joan Gaspart también habló de la situación de Ousmane Dembélé, al que el Barcelona quiso traspasar sin éxito en este mercado de invierno. “Mientras que Dembélé sea futbolista del Barcelona tiene que jugar, que para eso se le paga. No estamos para dar lecciones educativas. Sería de cornudos y apaleados tenerlo apartado y pagarle”, declaró Gaspart.

Ni las amenazas del entrenador, Xavi Hernández, quien dijo que “o renueva o se va”, ni de las del director de fútbol, Mateo Alemany, quien declaró que Dembélé debía “salir de forma inmediata”, hicieron efecto en el delantero, que cumplirá su contrato con el Barcelona, que concluye el 30 de junio, y se irá gratis.