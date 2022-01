Kylian Mbappé tiene contrato con el París Saint-Germain hasta el próximo 30 de junio y desde el 1 de enero es libre para firmar por el club que desee. Su destino a partir de la próxima temporada parecía estar en el Real Madrid, pero el PSG no se rendirá fácilmente. Pese a que el delantero ha rechazado todas las multimillonarias ofertas que le ha hecho el club que preside Nasser Al-Khelaïfi, la situación de Mbappé podría haber dado un giro inesperado, según anunció este viernes Téléfoot y confirmó el periodista Dominique Severac, del diario Le Parisien, periódico muy cercano a la entidad parisina.

Según Téléfoot, el PSG ha cambiado de estrategia y le ha ofrecido a Mbappé una renovación corta para lograr que acepte seguir en el club y después traspasarlo al Real Madrid. Severac anunció que Mbappé seguiría una temporada más en el PSG para luego marcharse.

“Confirmo la información de Téléfoot porque esto es lo que ya escribí el domingo, el día del Lyon-PSG, y de hecho PSG y Mbappé están discutiendo para una solución bastante corta. No veo el sentido de negociar si no es para quedarse, ni el de negociar por nada. Pero eso no significa que en enero o febrero se anunciará una renovación. Significa que las negociaciones no están rotas, que se han reiniciado respecto al verano de 2021, y que hoy todo está abierto. Estamos en 2022, si renueva hasta 2024 es para irse en 2023. Es una forma de decir “yo me quedo un año más”. Entonces todos ganan. Se queda en el PSG, es vendido al Real Madrid y todos contentos”, declaró Severac en L’Equipe du Soir.

Todos contentos, menos el Real Madrid, que, de convertirse en realidad esta información de Téléfoot y de Dominique Séverac, vería alterados sus planes respecto a Mbappé, al que desde el entorno del club blanco sitúan en el Real Madrid la próxima temporada.

Para añadir más morbo a la situación hay que recordar que PSG y Real Madrid se enfrentarán en los octavos de final de la Liga de Campeones. El 15 de febrero se medirán en el Parque de los Príncipes y el 9 de marzo en el Santiago Bernabéu. Ese será el día en el que la afición del Madrid podrá ver en directo a Mbappé, además de a Leo Messi, Neymar, si se recupera a tiempo de su lesión, Sergio Ramos y Ángel di María, estos dos últimos exjugadores madridistas.