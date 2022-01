El Barcelona se harta de Dembélé y quiere venderlo “de forma inmediata”

El Barcelona se ha cansado de Ousmane Dembélé y de sus agentes, que han rechazado las ofertas de renovación presentadas por el club, y ya le ha comunicado al delantero francés que “debe salir de forma inmediata”, según aseguró Mateu Alemany, director de fútbol del Barça.

“No deseamos tener con nosotros jugadores no comprometidos con el proyecto”, declaró Alemany, en lo que fue una sentencia definitiva sobre el futuro que le espera a Dembélé, que no ha sido convocado para el partido de este jueves de Copa del Rey contra el Athletic en Bilbao. El entrenador, Xavi Hernández, no cuenta con él y el club apoya al técnico.

“Con Ousmane y sus agentes iniciamos conversaciones en julio. Durante todo este tiempo hemos dialogado, el Barça ha hecho diferentes ofertas y ha tratado de buscar una vía para que el jugador continuase con nosotros. Esas ofertas han sido rechazadas por sus agentes y hoy, día 20 de enero, nos parece obvio que el jugador no quiere continuar en el Barcelona y no está comprometido con el proyecto futuro del Barça. En este escenario, se le ha comunicado a él y a sus agentes que debe salir de forma inmediata, porque nosotros queremos jugadores comprometidos con este proyecto y que, por tanto, esperamos que se produzca una transferencia antes del 31 de enero”, declaró Alemany. El 31 de enero es el día que termina el mercado de invierno.

“La consecuencia deportiva de todo ello, valorada por los técnicos y por nuestro entrenador, es que no deseamos tener con nosotros jugadores no comprometidos con el proyecto y que no quieran estar en el Barça. Por lo tanto, el hecho de que no vaya convocado [a Bilbao], no es más que una consecuencia de todo este proceso”, continuó Alemany, quien respaldó la decisión tomado por Xavi de contar con Dembélé: “El club no es el que debe determinar esto, es el entrenador, lo ha determinado y tiene todo nuestro soporte, nuestro apoyo, lo entendemos perfectamente y nos parece una actitud absolutamente coherente”.

En la conferencia de prensa de este miércoles, Xavi ya avisó a Dembélé de que “o renueva o se va” y la consecuencia de su negativa a renovar es que no ha sido convocado para Bilbao. Esta actitud de Xavi hacia el jugador ha sido calificada como “acoso laboral”.

El Barcelona se enfrenta ahora a un conflicto importante, porque Dembélé termina contrato el próximo 30 de junio y no parece dispuesto a abandonar el club hasta entonces.