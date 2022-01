Dembélé, cerca de no volver a jugar con el Barcelona

Athletic Club y Barcelona, los dos más clásicos de la Copa frente a frente a partido único en San Mamés (21:30, T5 y DAZN) para decidir al último cuartofinalista. El cartel suena bien entre equipos que vienen de derrotas de ésas que dicen que pueden ayudar a crecer. Ambos fueron superados por el Real Madrid en la Supercopa, pero los azulgrana quedaron con buenas sensaciones de juego y los rojiblancos pudieron con el Atlético, el campeón de Liga, y compitieron hasta el final contra el conjunto de Ancelotti.

Pero en el Camp Nou no está siendo un enero tranquilo y siempre hay asuntos sobre la mesa aparte de los futbolísticos. Y el más recurrente es el de Dembélé, que está a punto de llegar a su fin. En su primera conferencia de prensa como técnico barcelonista, Xavi lo dejó claro: quería que Dembélé continuara. Y lo ha repetido siempre, hasta ahora. «Mateu Alemany lleva cinco meses negociando y no podemos esperar más. O renueva o sale del club. No hay más. Es la decisión que hemos tenido que tomar como club», dijo el preparador, que tampoco quiso desvelar si lo iba a incluir en la lista de convocados para el Athletic. Según TV3, el francés no estará entre los elegidos para jugar la Copa. Es más, podría no volver a vestir la camiseta azulgrana y que su último duelo haya sido el Clásico.

Es un problema porque Dembélé es el futbolista más desequilibrante que tiene en el equipo, aunque también es cierto que todo eso que genera sólo ha llevado a un resultado positivo precisamente en Copa ante el Linares. Se suele quedar en un «casi». Pero es de los pocos jugadores de la plantilla que con su velocidad y su regate puede romper las ordenadas defensas de los rivales. «Siempre he sido muy claro con él y él me dice que quiere seguir», dice Xavi. Pero, por otro lado, el agente juega otro partido pidiendo una renovación por unas cantidades imposibles en la situación en la que está la entidad.

Un negocio nefasto

El Barcelona va recuperando a todos sus jugadores y gana poder ofensivo con Ansu Fati, Ferran Torres, Braithwaite, Pedri... Quiere encontrar más en este mercado invernal, de ahí el ultimátum al extremo francés: si se va Dembélé desahogará la masa salarial y se podría afrontar algún fichaje. Sería adelantar seis meses su marcha, porque cumple contrato en junio. Y sería poner fin a una de las operaciones más dramáticas en la historia del club, ya que de los 222 millones que ingresó por Neymar en 2017 se gastaron 135 en Coutinho y 140 en Dembélé. Uno está cedido en el Aston Villa, incapaz de triunfar en el Camp Nou; y el otro se irá por la puerta de atrás y habiéndose perdido más de cien partidos por lesión.