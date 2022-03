La reunión de Messi con el hijo de Beckham que ha encendido las alertas y su “indescriptible” look

Lionel Messi ha provocado un gran revuelo tras reunirse con el hijo de David Beckham. El argentino mantuvo un encuentro con Romeo Beckham, que está de visita en París, y la foto no ha tardado en hacerse viral. Delantero como la Pulga, el joven milita en el Fort Lauderdale CF de la USL League One (filial del Inter de Miami), pero lo que realmente ha impactado a los usuarios ha sido el indescriptible “look” de Messi.

Leo lució un llamativo conjunto Dolce&Gabbana animal print rojo y negro, que según las publicaciones en Internet tiene un valor de 1645 euros (el equivalente a 1826 dólares). Y el look generó un sinfín de reacciones, positivas y negativas, en las redes sociales y cientos de memes.

Pero su singular vestimenta no ha sido lo único que ha dado de que hablar. La foto con Romeo Beckham también representó para muchos una imagen del futuro: ¿Coincidirán en el Inter Miami?.

Presiones de Beckham

Y es que el encuentro se produce pocos día después de que el Inter Miami de Beckham admitiera que ‘presionan’ para lograr el impresionante fichaje de Lionel Messi. El interés por la estrella del PSG, de 34 años, fue confirmado por la mano derecha de Beckham en el Inter Miami, Jorge Mas. El copropietario de Beckham reveló a The Sun que el club está interesado y que la opción de que Messi viaje a Estados Unidos para unirse a ellos es una “seria posibilidad”.

Mas añadió que Beckham y Messi tienen buena relación y se mantienen en contacto: “David tiene una relación con él, si finalmente deja el PSG, nos encantaría verlo en el Inter Miami: “¿Puede suceder? Mira, estamos empujando. Soy un optimista y creo que es una posibilidad”. Messi firmó un contrato de dos años a su llegada al PSG el pasado verano, con opción a un año más. Pero una primera temporada decepcionante hasta ahora en París podría forzar una salida anticipada del Parque de los Príncipes. Y el propio Messi reveló a fines de 2020 que su ‘sueño’ era jugar algún día en la MLS.

Ahora, esta reunión con Romeo ha vuelto a disparar las alarmas en París. El astro argentino ve con buenos ojos una mudanza a Estados Unidos y ya cuenta con dos lujosas propiedades en Miami. Antes de verano salió a la luz que el jugador acababa de adquirir una nueva propiedad de lujo en el Edificio Regalía de Sunny Isles Beach, ubicado en la zona norte de la franja de Miami, con una vista hacia el Atlántico. El futbolista argentino y su entorno familiar habrían pagado seis millones de euros por esta lujosa propiedad y la compra la realizó a través de Celromalina UC, sociedad que es administrada por su padre.

Esta nueva vivienda se sumaba a la adquirida en 2019, cuando Messi compró una propiedad en la Porsche Tower Design, donde adquirió un apartamento en la planta 47, por el que desembolsó cuatro millones de euros. Dicho inmueble se encuentra a tan solo 12 minutos de su nueva propiedad.

Una opción que viene de lejos

Estos movimientos del delantero argentino ya hicieron saltar las alarmas en el barcelonismo y Laporta incluso barajó una oferta a Messi que incluiría su “Plan Miami”. ¿Lo dejará salir el PSG?

Messi tiene contrato hasta 2023 y lo que sí parece seguro es que va a ser Mbappé quien abandone el equipo cuando termine la temporada pase lo que pase. Con la marcha de la joven estrella francesa, el mejor futbolista del año por Le Equipe, el PSG no va a dejar que Messi también se vaya. El club parisino ya ha demostrado que cuando quiere hacer cumplir los contratos pocos son tan duros como ellos. Mbappé también se quiso marchar en junio y como había un contrato firmado, el PSG no cedió ni un milímetro. Poco puede hacer Messi si el club francés no cede. Además, el argentino tiene marcado la fecha de final de año, cuando va a disputar el que puede ser su último Mundial en Qatar y todas sus miradas están puestas en ese compromiso, por encima de cualquier otra cosa.

Su marcha a final de temporada no parece factible a día de hoy pero es un secreto a voces que Messi no acaba de adaptarse al PSG y este tipo de encuentros no hacen sino alimentar todo tipo de especulaciones.