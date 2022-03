La respuesta de Ana Morgade que pone en su sitio a Santiago Cañizares sobre la homosexualidad

Santiago Cañizares habló en LaSexta de uno de los temas de los que no se habla en el fútbol: la homosexualidad. El ex portero aseguró que cuando él jugaba no había homosexuales porque no los vio: “Creo que en el fútbol no hay demasiados homosexuales. No deben haber muchos cuando yo no me he percatado a lo largo de mi carrera que haya ninguno”, dijo en el programa de Mamen Mendizábal. Entonces hizo repaso a lo que hacían sus compañeros para intentar descubrir si alguno era gay :“Ha habido uno que no tenía pareja, ni masculina ni femenina. Nunca supimos nada de su vida sexual. A ese lo vamos a dejar en duda. El resto, la mayoría están casados y la otra mayoría lo que hacían era ligarse a toda la ciudad”.

Fue entonces cuando Marc Giro le dijo que quizá si no había era porque en el fútbol aún había mucha represión: “Posiblemente no hayan hombres gays en el fútbol, o reconocidos como tal, porque posiblemente ya es un ámbito que si eres gay te expulsan”, continuó porque hasta estadísticamente es complicado comprender que en un deporte que practican cientos de hombres en el mundo ninguno se haya declarado homosexual: “Yo la teoría que compro es que creo que es un sector donde los gays han decidido no entrar porque no le has interesado demasiado”, respondió Cañizares en el programa.

Reflejan las dos posturas: los que defienden que es casi imposible que no haya gays en una comunidad tan masculina y numerosa como es el fútbol y lo que, como Cañizares, aseguran que no hay porque él ha estado ahí y no ha visto a ninguno. Lo que es cierto es que los pocos futbolistas que en el mundo han hablado abiertamente de su homosexualidad han reconocido que dar ese paso ha sido muy complicado porque el mundo del fútbol, pese a sus avances en los últimos años sigue siendo muy cerrado para los gays o para las mujeres. Siempre ha sido un mundo muy machista, donde se sigue premiando a quien se muestre viril en el campo. La frase: es un deporte de hombres aún sigue rondando en la cabeza de muchos de sus protagonistas.

Por eso la respuesta de Ana Morgade a Cañizares viene a cuento. La humorista, que ha sufrido varias veces el machismo en la redes sociales, ha querido puntualizar al comentarista deportivo: “Santi, cariño, el fútbol es un sector donde a los gays se les presiona para NO SALIR. Del armario, concretamente”, ha escrito en sus redes sociales