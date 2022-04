Anuncian que Mbappé renovará con el PSG

El futuro de Kylian Mbappé se enreda cada día más. Cuando todo indicaba que la próxima temporada jugaría en el Real Madrid, y así lo sigue manteniendo el entorno del club que preside Florentino Pérez, ahora desde Francia se anuncia que el delantero renovará su contrato con el París Saint-Germain, que termina el 30 de junio. Esta información llega solo un día después de las palabras del propio Mbappé, quien preguntado por si era posible su continuidad en el PSG respondió: “Sí, por supuesto”.

“Todavía no he tomado mi decisión, todo el mundo sabe que no he tomado mi decisión. Me lo estoy pensando, porque hay elementos nuevos, muchas cosas, muchos parámetros, no quiero equivocarme. Quiero tomar la decisión correcta. Sé que a la gente le cuesta un poco. Si hubiera tomado mi decisión, lo diría, no tengo que responder ante nadie. Es una elección personal. Si he tomado mi decisión, lo digo y lo asumo. En las cosas buenas y en las malas que he hecho, siempre las he asumido. No tengo que esconderme, no he matado a nadie. Quiero tomar la mejor decisión posible”, declaró Mbappé a Prime Video después de vencer al Lorient por 5-1.

Este lunes, el periodista Daniel Riolo declaró en el programa After Foot, de RMC, que Mbappé anunciará en mayo, cuando termine la Ligue 1, su decisión de quedarse en el PSG.

🗣️💬 "Ça sera plutôt en mai qu'on le saura !"



Hasta ahora, Mbappé ha rechazado todas las propuestas de renovación que le ha presentado el PSG. Según desveló en exclusiva Le Parisien, el delantero recibió hace un mes una oferta de renovación por dos temporadas, con un salario de 50 millones de euros netos al año más una prima de fichaje de 100 millones de euros. El delantero ya rechazó una oferta anterior de 45 millones netos por temporada.

No es la primera vez que desde Francia se dice que Mbappé continuará en el PSG. El pasado mes de enero se anunció que seguiría una temporada más en París. Según aseguró Téléfoot y confirmó el periodista Dominique Severac, del diario Le Parisien, el PSG le ofreció a Mbappé una renovación corta para lograr que aceptara seguir en el club y después traspasarlo al Real Madrid. Severac anunció que Mbappé seguiría una temporada más en el PSG para luego marcharse.

“Confirmo la información de Téléfoot, porque esto es lo que ya escribí el día del Lyon-PSG, y de hecho PSG y Mbappé están discutiendo para una solución bastante corta. No veo el sentido de negociar si no es para quedarse, ni el de negociar por nada. Pero eso no significa que en enero o febrero se anunciará una renovación. Significa que las negociaciones no están rotas, que se han reiniciado respecto al verano de 2021, y que hoy todo está abierto. Estamos en 2022, si renueva hasta 2024 es para irse en 2023. Es una forma de decir “yo me quedo un año más”. Entonces todos ganan. Se queda en el PSG, es vendido al Real Madrid y todos contentos”, declaró en enero Severac en L’Equipe du Soir.