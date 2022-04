La respuesta del Real Madrid a las palabras de Mbappé sobre su futuro

Kylian Mbappé puso en duda su fichaje por el Real Madrid y no descartó continuar en el París Saint-Germain, con el que tiene contrato hasta el 30 de junio. Después de marcar dos goles y dar tres asistencias en la victoria contra el Lorient (5-1) en el Parque de los Príncipes, Mbappé declaró que todavía no ha tomado una decisión sobre su futuro. Después de estas palabras del delantero llegó la respuesta del Real Madrid.

Preguntado en zona mixta si era posible su continuidad en el PSG, Mbappé fue muy claro: “Sí, por supuesto”. “Todavía no he tomado mi decisión, todo el mundo sabe que no he tomado mi decisión. Me lo estoy pensando, porque hay elementos nuevos, muchas cosas, muchos parámetros, no quiero equivocarme. Quiero tomar la decisión correcta. Sé que a la gente le cuesta un poco. Si hubiera tomado mi decisión, lo diría, no tengo que responder ante nadie. Es una elección personal. Si he tomado mi decisión, lo digo y lo asumo. En las cosas buenas y en las malas que he hecho, siempre las he asumido. No tengo que esconderme, no he matado a nadie. Quiero tomar la mejor decisión posible”, declaró Mbappé a Prime Video.

La respuesta del Real Madrid a estas declaraciones llegó a través de Josep Pedrerol en ‘El Chiringuito’. “A las palabras de Mbappé, el Real Madrid responde: ‘tranquilo’”, dijo Pedrerol entre risas durante el programa. Desde el entorno del Real Madrid siempre se ha transmitido tranquilidad sobre la llegada de Mbappé al club que preside Florentino Pérez y no se ha cambiado el discurso pese a estas nuevas declaraciones del delantero.

Estas declaraciones de Mbappé poniendo en duda su futuro llegan un mes después de la última oferta de renovación del PSG, que, según desveló en exclusiva Le Parisien, era por dos temporadas, con un salario de 50 millones de euros netos al año más una prima de fichaje de 100 millones de euros. El delantero ya rechazó una oferta anterior de 45 millones netos por temporada.

El nuevo escenario planteado por Mbappé llega apenas unos días después de que rechazara la invitación de Catar para asistir el pasado viernes al sorteo del Mundial 2022. Hay que recordar que el PSG es propiedad de Qatar Investment Autorithy, el fondo soberano de inversión del país asiático que controla el club a través de Qatar Sports Investments (QSI) y que dese retener a Mbappé en el PSG para que sea el gran icono del equipo y de Catar durante el Mundial. Se trata de una estrategia que va más allá de lo deportivo para los propietarios del club.