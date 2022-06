“Hay dos Luis Enriques”. Jesús Casas explica su salida de la selección y las dos caras del seleccionador

Jesús Casas abandonó la selección en febrero de este año.. Había formado parte del cuerpo técnico de la Roja desde la llegada de Luis Enrique al banquillo, continuó con Robert Moreno y siguió al lado de Luis Enrique en su regreso. Comenzó como tercer entrenador y se fue como segundo, después de la salida de Robert Moreno.

Había sido un hombre de confianza del seleccionador, pero algo había cambiado. “La relación profesional se fue deteriorando en un momento determinado y eso afectó a la personal, como con desconfianza. Quizás en octubre de 2021 ya me tenía que haber marchado”, explica en una entrevista en Radio Marca. En noviembre habló con Joaquín Valdés, el psicólogo de la selección. “Mi etapa había cambiado”, dice. “Él no estaba cómodo y da el primer paso. El fútbol también es tan subjetivo que lo puede ser válido para mí no lo es para otra persona. Hay tantas formas de entender el fútbol...”, añade.

“Al final, todas las relaciones tienen un principio y un final. Él tiene carácter. A veces las cosas no marchan como quieres”, asegura. Y reconoce que no ha vuelto a hablar con Luis Enrique, al que no citó en la primera versión de su carta de despedida de la Federación publicada en la página web oficial de la selección. Después de que los medios hicieran notar ese detalle, se añadió el nombre del seleccionador.

Casas reconoce que el seleccionador no es igual en público que en privado. “Son dos personas totalmente distintas, el Luis Enrique del día a día cercano y de buen humor y el de la prensa. Es verdad que tiene su carácter, pero hay dos Luis Enriques y te lo puede decir todo el mundo”, afirma.

Casas se refirió también a la polémica salida de Sergio Ramos de la selección. “Para nosotros era un jugador espectacular. Pero el año de la Eurocopa es muy complicado para él, jugando poco y con lesiones. El día de Kosovo se hablaba de que condicionaba, para nada. Tú como seleccionador le puedes dar el premio de jugar aunque sean cinco minutos como haces debutar a otro. Si haces que el récord lo tenga un español que en vez de un egipcio, mejor para Sergio y para España”, dice el antiguo ayudante del seleccionador.

“Ojalá Sergio hubiera podido ir a la Eurocopa, pero habría muchas dudas con él. Los hechos al final corroboraron que había sido una buena decisión. No tengo ni idea de lo que pasará en el futuro, pero no tiene las puertas cerradas. Luis Enrique no es tanto. Si Sergio vuelve a su nivel podrá volver. Sergio y cualquier otro jugador español”, advierte.