Un ex central del Barça se lía a puñetazos tras ser expulsado y se lo acaba llevando la policía

Gaby Milito, el entrenador de Argentinos Junior, perdió los nervios en el partido que su equipo estaba jugando contra Central de Córdoba, y se armó una buena. Todo había empezado por un intercambio de palabras entre los dos banquillos por una decisión arbitral en un encuentro en el que en realidad no estaba pasando demasiado interesante en las áreas. El pique importante fue entre Milito y el preparador físico del conjunto rival, Facundo Gareca. Se desafiaron y cuando el ex defensa de dirigió a los vestuarios ya lo hizo como si subiera a un ring: primero corriendo, después en actitud de espera, se puso el pelo por detrás de las orejas y la emprendió a golpes.

Milito acomodándose el pelo en la oreja para meter unas trompadas, momento preferido. https://t.co/krHGYTEg8h pic.twitter.com/oGBxr9G2IA — Facu López (@FaacuLopez__) July 1, 2022

Milito, luego de ser expulsado pic.twitter.com/bR94A51od2 — Leonel Rodríguez (@llrrodriguez) July 2, 2022

Estaba enloquecido, como captan las cámaras, lanzando puños al aire a todo el que se acercaba, y tuvo que ser detenido por varias personas, lo que impidió que siguiera durante un rato tirando golpes. Tanto él como Gareca terminaron expulsados y Milito tuvo que ver el partido desde la grada. Su equipo terminó imponiéndose por 1-2, pero el encuentro dejó otra imagen: la del técnico de Argentinos Junior saliendo del estadio con la policía y metiéndose en el furgón para poder abandonar el estadio rival.

🚨ATENCIÓN



📌 Gaby Milito fue trasladado por la policía luego del incidente que protagonizó con un auxiliar rival en el partido que Argentinos derrotó 2-1 a Central Córdoba en Santiago del Estero



📽️ @SC_ESPN pic.twitter.com/whU8yHSGan — El Gráfico (@elgraficoweb) July 2, 2022

Gaby Milito sigue mostrando como entrenador el carácter que tenía cuando era futbolista. Jugaba como central e hizo gran parte de su carrera en España. Estuvo cuatro temporadas en el Zaragoza (173 partidos, 7 goles) y otras cuatro en el Barcelona, aunque una de ellas se la perdió entera por una grave lesión de rodilla. Como azulgrana jugó 76 encuentros y marcó dos tantos. Con el equipo aragonés conquistó una Copa del Rey y una Supercopa de España y con el catalán, tres Ligas y dos Champions, entre otros títulos (hasta diez), ya que coincidió en la época dorada de Pep Guardiola. No contaba mucho, pero era un líder en el vestuario y ahora asegura que utiliza como entrenador muchos de los conceptos que aprendió con Guardiola.

También fue internacional con Argentina. Vistió la albiceleste en 32 ocasiones y llegó a disputar el Mundial de 2006, el primero de Leo Messi, en el que después crack universal no jugó el partido decisivo de cuartos de final contra Alemania, aunque recientemente se ha conocido que no lo hizo porque estaba lesionado, no por ser demasiado joven. Milito también participó en dos Copas América, siendo subcampeón en la de 2007. Con su selección sólo ganó el título Suramericano en 1999, pero con la sub 20.