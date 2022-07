La sorprendente oferta del Manchester United que ha descolocado a Cristiano Ronaldo

Faltan menos de dos semanas para que el Manchester United reciba al Brighton en Old Trafford, en la primera jornada de la Premier League 2022-23, y todavía no se conoce el futuro de Cristiano Ronaldo, gran estrella de los Red Devils. Es una incógnita si cuando a las 15:00 (hora peninsular española) comience el encuentro, el futbolista portugués estará sobre el césped, en el banquillo, en la grada, en su casa o habrá fichado por otro equipo.

Cristiano Ronaldo está trabajando por su cuenta y no se incorporó a la pretemporada del United, que viajó a la gira por Asia y Australia sin su gran reclamo publicitario. Ahora, según desveló el Mirror, se ha conocido que el club de Manchester se decidió a contraatacar y efectuó una oferta al futbolista que, según el diario británico, descolocó a Cristiano Ronaldo y a su agente, Jorge Mendes.

En medio de los rumores que sitúan al portugués en conversaciones con el Atlético de Madrid, el Mirror publicó que el Manchester United está dispuesto a que Cristiano Ronaldo salga del equipo esta temporada, pero a cambio de que firme una extensión por un año más de su contrato, que finaliza en 2023. Cristiano quiere disputar la próxima Liga de Campeones, competición de la que es el futbolista con más partidos jugados y goles marcados, algo que no podrá hacer con el United, que participará en la Europa League.

Esta propuesta, que según el Mirror no ha sido rechazada, de momento, por Cristiano Ronaldo y su entorno, la hizo el United con la idea de que acabarán la próxima temporada entre los cuatro primeros clasificados de la Premier League y podrán disputar la Champions en la campaña 2023-24. La oferta del Manchester United, tal y como señaló el diario británico, es vista con buenos ojos por los patrocinadores del club, a los que no agrada la idea de perder el impacto publicitario que supone tener a Cristiano Ronaldo solo un año después de que este regresara a Old Trafford.

El United está inmerso en pleno proceso de renovación. El neerlandés Erik Ten Hag, procedente del Ajax, es el nuevo entrenador y ha fichado al central argentino Lisandro Martínez (Ajax), al lateral izquierdo neerlandés Tyrell Malacia (Feyenoord) y al centrocampista danés Christian Erikssen (Brentford). Han dejado el club Paul Pogba (Juventus), Jesse Lingard (Nottingham Forest), Andreas Pereira (Fulham), Nemanja Matic (Roma), Edinson Cavani y Juan Mata. Todos, salvo Pereira, se han ido gratis del club.