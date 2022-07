¿Por qué Messi se “borró” de la despedida de Pochettino del PSG?

Mauricio Pochettino ya se veía lejos del Paris Saint-Germain después de la durísima derrota contra el Real Madrid que dejó al equipo fuera de la UEFA Champions League y cuestionado permanentemente por su falta de mano dura en el vestuario, pero ahora es oficial. El PSG confirmaba ayer la salida del argentino y la llegada de Christophe Gaultier.

Bajo su dirección técnica, el PSG logró la Liga 2022, la Copa 2021 y la Supercopa 2020 (disputada con retraso debido a la pandemia). Sin embargo, la falta de resultados en Liga de Campeones (semifinal en 2021 y, sobre todo, la eliminación dolorosa ante Real Madrid en octavos este año) terminó por sentenciar a Pochettino. El club y la representación legal del entrenador cerraron la pasada semana un acuerdo de indemnización para Pochettino y los cuatro miembros de su cuerpo técnico (dos españoles y dos argentinos) por la temporada que aún tenían pendiente en su contrato.

Ese acuerdo ascendería a unos 10 millones de euros, según medios deportivos franceses.

Tras confirmarse su salida, el rosarino se despidió formalmente del club en las redes sociales. Con un sentido mensaje, Pochettino dijo hasta pronto, pero entre las numerosas imágenes que publicó con los jugadores una sonada ausencia no pasó desapercibida: la de Lionel Messi. Sí están Di María, Paredes, Mbappé, Neymar...

“Quiero desearle lo mejor para el futuro a todos en el PSG, los dueños, la directiva, los jugadores, los empleados y los hinchas. A Nasser quiero agradecerle por darme la oportunidad de ser parte de la familia del PSG otra vez”, arranca el mensaje de Pochettino, escrito en inglés. un mensaje al que acompañan nueve imágenes. En ellas dedicó un espacio importante a su cuerpo técnico y otros empleados del club, puso también una foto del pasado como jugador del PSG, otra de frente a la tribuna y la única en la que hay futbolistas, Messi es el gran ausente.

“Todos juntos disfrutamos algunos momentos fantásticos y grandes victorias. Como entrenador y cuerpo técnico, con cada experiencia siempre nos llevamos aprendizajes para avanzar en nuestra evolución para el futuro. Estamos orgullosos de terminar como campeones de la Ligue 1 en un club que significó tanto para mi y mi familia, por mi tiempo aquí como jugador y capitán, y ahora como entrenador”, concluye el mensaje del técnico argentino

¿Mala relación o una simple casualidad?

El hecho de que Leo Messi se “borrase” de la despedida no pasó desapercibido y volvió a resucitar en Francia y, sobre todo en Argentina, los rumores de una mala relación entre ambos, que ha sido una de las constantes de la temporada. Todos los rotativos recogen la sonada ausencia.

Que las relaciones entre Messi y el técnico no eran las mejores ha sido un secreto a voces en París. Hay un antes y un después del momento en el cual Pochettino decidió sustituir a Messi en el encuentro ante el Lyon disputado en septiembre. Con el partido igualado Pochettino decidió mandar a Messi al banquillo y sustituirlo por Achraf, un defensa. El delantero argentino se sorprendió y puso cara de pedir explicaciones a su entrenador, Mauricio Pochettino, después de negarle el saludo. Acostumbrado a consensuar este tipo de acciones, se enfadó muchísimo, y más cuando el entrenador realizó unas polémicas declaraciones asegurando que ningún jugador puede decidir cuando jugar y cuando no. Messi, acostumbrado a tener un trato preferencial en el Barça, lo entendió como un desprecio.

Y esta imagen también es tremenda. pic.twitter.com/Os2pPhV06Q — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) September 19, 2021

Y la cosa fue a más. En diciembre, Tanto L’Équipe como Le Parisien publicaban que el entorno de Leo Messi tenía muchas dudas de Mauricio Pochettino y de cómo estaba llevando el equipo. Creen que no está sabiendo sacarle el partido que debería a la plantilla y, sobre todo, a un ataque lleno de altas estrellas. “Messi no acaba de encontrarse cómodo en el campo porque Pochettino no ha conseguido encajarle junto a Neymar y a Mbappé”, afirmaban.

El astro argentino no tuvo buena relación con Pochettino pero la llegada de Gaultier tampoco se lo pondrá fácil y, ya son muchos, los que empiezan a ver a Leo lejos de París.