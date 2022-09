El bombazo del presidente de Nacional sobre el futuro de Luis Suárez

Luis Suárez está en una de las etapas más complicadas de su carrera. El delantero busca volver a la élite europea y este deseo puede ser una realidad a partir de noviembre. José Fuentes, presidente del Nacional de Montevideo, confirmó que Suárez termina contrato en noviembre con el club uruguayo y su futuro es una incógnita. “Termina el campeonato y Luis Suárez se va de Nacional. No voy a generar falsas expectativas. Luis Suárez hizo un gran esfuerzo por venir a Nacional y, cada vez que me preguntan, lo digo para no generar expectativas de cara al futuro. Se va y él también lo dijo más de una vez, así fue como lo arreglamos”. La afición de Nacional está generando mucho ruido mediático para conseguir que el jugador se quede. Esta estrategia ya la usaron para conseguir que el exjugador del Barcelona volviese a casa, pero este escenario parece muy complicado.

A sus 35 años, está registrando muy buenos partidos con Nacional donde ha marcado cuarto goles y ha dado tres asistencias. Si finalmente no se diese la opción de la vuelta de Suárez a una gran liga en Europa sigue teniendo la opción de fichar por el Inter de Miami, franquicia de la MLS de la que es propietario David Beckham. El exjugador del Real Madrid le ofrece un contrato de dos años. Su adiós del Atlético de Madrid fue sorprendente para todos los aficionados colchoneros. Su primera temporada fue espectacular, pero en la segunda campaña se fue diluyendo respecto a minutos. El papel de secundario le sentenció y el club tomó que la mejor decisión era poner punto y final a su etapa como rojiblanco. Su relación con Simeone no terminó del todo bien, pero ambas partes quisieron mantener silencio al igual que sucedió con otros casos como el de Diego Costa y Fernando Torres. Respecto al FC Barcelona, su adiós estuvo rodeado de polémica por la decisión de la directiva de no renovarle. Pese a contar con el apoyo de toda la plantilla, finalmente Suárez tuvo que salir.

La nueva etapa de Suárez se sabrá tras el Mundial que haga con la selección uruguaya, sin duda, una de las favoritas para ir pasando rondas. El gran momento de Fede Valverde en el Real Madrid va en la misma línea que el de Darwin Núñez con el Liverpool. Los tres serán las estrellas de un combinado nacional que quiere hacer historia.