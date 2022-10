Erling Haaland es uno de los futbolistas del momento y está llamado a luchar con Mbappé y Vinicius, entre otros, por los grandes premios. El delantero del City tiene un doble y ese no es otro que su primo Albert Braut Tjaland. A sus 18 años, está marcando tendencia en el Molde FK después de brillar en el Bryne FK y ser un habitual con la Sub-17 de Noruega.

El delantero marcó un golazo desde el centro del campo que está dando la vuelta al mundo. En 37 partidos ha anotado 64 goles. Unas cifras desorbitadas que recuerdan y mucho a las que logra el internacional noruego. Sin embargo, Albert todavía está muy lejos de acercarse a los registros goleadores de su familiar. El entorno del futbolista le ha recomendado ir quemando etapas de manera progresiva al igual que hizo su primo al no precipitarse arriesgando todo por un grande en sus primeras temporadas en la élite. El paso intermedio del Dortmund fue clave para su consolidación como uno de los mejores delanteros actuales.

El primo de Erling Haaland, Albert Braut Haaland, juega con el Norwegian Bran. 37 partidos - 64 goles Tiene 18 años 🔥pic.twitter.com/BjTnr1WbOC — Fútbol Total (@FutbolTotalCF) October 12, 2022

En total, ya registra 132 goles en 127 partidos. 8 partidos de la Premier le valieron para marcar tres hat-trick. Recordamos que Michael Owen tardó 48 encuentros en lograrlo, luego están Van Nistelrooy (59), Fernando Torres (64), Andrew Cole (65) o Luis Suárez (71). Además, se convirtió en el primer futbolista de la historia del City en ver puerta en sus debuts en Premier y Champions e incluso superando los números de Agüero tras ser el futbolista que ha marcado más dianas en sus primeros cinco partidos... Su pasado también asusta: 27 tantos en 29 partidos con el Salzburg, 86 goles en 89 encuentros con el Dortmund, 17 goles en 11 partidos con el City. Además, de los 21 en 23 internacionalidades con Noruega.

Una de las curiosidades de Haaland es que solo bebe agua a través de un complicado sistema de filtrado y mira la luz del sol durante unos minutos nada más levantarse. En el documental Haaland aparece mostrando enormes trozos de corazón e hígado. “Ustedes no comen esto, pero yo me preocupo por cuidar mi cuerpo. Creo que comer comida de calidad que sea lo más local posible es lo más importante. La gente dice que la carne es mala, pero ¿cuál? ¿La carne que comes en McDonald’s? ¿O la de la vaca local que come hierba? Me como el corazón y el hígado”, afirma.