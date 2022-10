La cláusula real de Haaland

Erling Haaland quiso poner al Manchester City una cláusula a partir de 2024 para salir a un equipo extranjero y el precio ronda los 180-200 millones de euros. Se ha rumoreado mucho sobre si se trataba de algo exclusivo para el Real Madrid, pero The Athletic ha desvelado que realmente es para cualquier equipo que no compita en la Premier League.

Las cifras de Haaland son sorprendentes. El noruego ha tardado 8 partidos de Premier en marcar tres hat-trick. Recordamos que Michael Owen tardó 48 encuentros en lograrlo, luego están Van Nistelrooy (59), Fernando Torres (64), Andrew Cole (65) o Luis Suárez (71). Además, se convirtió en el primer futbolista de la historia del City en ver puerta en sus debuts en Premier y Champions e incluso superando los números de Agüero tras ser el futbolista que ha marcado más dianas en sus primeros cinco partidos...

Anteriormente, el delantero no se quedó atrás: 27 tantos en 29 partidos con el Salzburg, 86 goles en 89 encuentros con el Dortmund, 17 goles en 11 partidos con el City. Además, de los 21 en 23 internacionalidades con Noruega. En total, ya registra 132 goles en 127 partidos.

Tal y como desveló Sportsmail el salario de Haaland en el Manchester City está muy cerca del millón de euros a la semana, más concretamente tiene un sueldo de 968.396 euros semanales. Con estas cifras, Haaland es el futbolista mejor pagado de la Premier, puesto que estos bonos que recibe vienen gracias a los goles y a los resultados. En la actualidad, está siendo el máximo goleador respecto al porcentaje con 19 goles en sus 12 primeros partidos con el Manchester City. Algunos periodistas desvelan que puede ganar más de 51 millones de euros en su primera temporada a las órdenes de Guardiola.

En estos días Haaland también ha sido noticia porque en el documental que se está grabando se desvela que solo bebe agua a través de un complicado sistema de filtrado y mira la luz del sol durante unos minutos nada más levantarse. En el documental Haaland aparece mostrando enormes trozos de corazón e hígado y dice: “Ustedes no comen esto, pero yo me preocupo por cuidar mi cuerpo. Creo que comer comida de calidad que sea lo más local posible es lo más importante. La gente dice que la carne es mala, pero ¿cuál? ¿La carne que comes en McDonald’s? ¿O la de la vaca local que come hierba? Me como el corazón y el hígado”.