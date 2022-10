El impactante vídeo viral de Haaland marcando golazos con 13 años que recuerda al increíble Hulk

Hablar de goles es hacer mención de manera indirecta a Erling Haaland. El noruego se ha vuelto a hacer viral en las redes sociales tras salir a la luz unas imágenes de unos golazos que marcaba con 13 años en unas minis porterías en Noruega. Sus fuertes disparos recuerdan a los que protagonizaba Hulk, el brasileño que tiene la marca más alta de potencia en sus tiros.

Estos vídeos fueron grabados en un torneo llamado Randaberg Cup que se juega todos los años en Noruega. El delantero ya demostraba su fuerte convicción a la hora de rematar y también la peculiar manera en la que hacía uso de su físico. También llama la atención que en los festejos de los goles no se aprecia felicidad, sino la ambición de querer más.

Pocos dirían al pequeño Haaland que llegaría tan lejos, pese a que tenía cualidades para ello. Los números de Haaland no dejan de impresionar: marcó 155 goles en 197 partidos. De manera más concreta, en el Borussia Dortmund anotó 86 tantos en 89 encuentros, o en el Red Bull Salzburgo sumó 29 dianas en 27 partidos. Ahora, ya registra 20 anotaciones en 14 envites.

Erling Haaland a los 13 años, en un torneo de Noruega. Primera vez que veo este vídeo.



pic.twitter.com/xicSlLZ1ED — 𝙅𝘿 (@JuannDis) October 19, 2022

Las cualidades de Haaland recuerdan a las de su primo, Albert Braut Tjaland. A sus 18 años, está marcando tendencia en el Molde FK después de brillar en el Bryne FK y ser un habitual con la Sub-17 de Noruega. En 37 partidos ha anotado 64 goles. Pero Albert todavía está muy lejos de acercarse a los registros goleadores de su familiar. El mejor ejemplo para el joven noruega lo encuentra en su familia. De hecho, el entorno del futbolista le ha recomendado ir quemando etapas de manera progresiva al igual que hizo su primo al no precipitarse arriesgando todo por un grande en sus primeras temporadas en la élite. El paso intermedio del Dortmund fue clave para su consolidación como uno de los mejores delanteros actuales.

El primo de Erling Haaland, Albert Braut Haaland, juega con el Norwegian Bran. 37 partidos - 64 goles Tiene 18 años 🔥pic.twitter.com/BjTnr1WbOC — Fútbol Total (@FutbolTotalCF) October 12, 2022

Haaland guarda muchos secretos. Por ejemplo, solo bebe agua a través de un sistema de filtrado y también mira la luz del sol durante unos minutos nada más levantarse. Todo esto son recomendaciones que le hacen los expertos y que se desvela en su documental. “Ustedes no comen esto, pero yo me preocupo por cuidar mi cuerpo. Creo que comer comida de calidad que sea lo más local posible es lo más importante. La gente dice que la carne es mala, pero ¿cuál? ¿La carne que comes en McDonald’s? ¿O la de la vaca local que come hierba? Me como el corazón y el hígado”, afirma en una escena surrealista cuando le preguntan por su alimentación.