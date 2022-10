Los goles de Mbappé en la Champions League cuestan más que el sueldo anual de Haaland

La Champions League está en un punto cuanto menos emocionante donde equipos de la talla de Atlético de Madrid y Barcelona pueden quedarse fuera. En medio de este escenario, Odds Scanner ha elaborado una lista con los máximos goleadores y una valoración de quién ofrece un mejor coste por gol hasta el momento. Si analizamos el coste por gol de los máximos goleadores de la Champions League nos encontramos con algunas sorpresas.

El centrocampista del Borussia Dortmund Jude Bellingham es el goleador más barato, ya que cada gol (cuatro en total) cuesta 875.000 libras. En segundo lugar se encuentra el delantero del Nápoles Giacomo Raspadori, cuyos cuatro goles cuestan menos de 1,2 millones de euros. Erling Haaland, máximo goleador de la Liga de Campeones hasta la fecha, cae al quinto puesto, ya que sus cinco goles cuestan casi 4,5 millones de euros cada uno. Sin embargo, es Mbappé quien se lleva, como era de esperar, el título de goleador más caro de la liga. Con un salario de más de 90 millones de euros, los cuatro goles del francés han costado casi 23 millones de euros cada uno, una cifra que supera el salario anual de Haaland (22,2 millones de euros). El francés no termina de sentirse cómodo en el equipo y sus discrepancias con Neymar ya no se ocultan. El atacante brasileño no quiso responder a la pregunta de un periodista cuando le sacó el tema de su relación con Mbappé. Por otro lado, hay rumores de que el internacional galo pidió la salida de su compañero a cambio de renovar y vio que finalmente esto no se cumplió.

Más concretamente, esta lista la forman: Jude Bellingham, € 3.500.000, € 875.000, Giacomo Raspadori € 4.630.000, € 1.157.500, Mohamed Salah € 18.200.000, € 3.640.000, Robert Lewandowski, € 19.500.000, € 3.900.000, Erling Haaland € 22.240.000, € 4.448.000, Leroy Sané € 20.000.000, € 5.000.000, Kylian Mbappé € 90.910.000, € 22.727.500. Pero sin pases de gol no hay tantos. El delantero del Nápoles Kvaratskhelia y el centrocampista del Bayern de Múnich Goretzka son los máximos goleadores de la lista, con dos goles cada uno hasta ahora. 1. João Cancelo (Manchester City): 4 asistencias - 0 goles 2. Diogo Jota (Liverpool): 4 asistencias - 0 goles 3. Di Maria (Juventus): 3 asistencias - 0 goles 4. Kvaratskhelia (Napoli): 3 asistencias - 2 goles 5. Anguissa (Napoli): 3 asistencias - 1 gol 6. Goretzka (Bayern Munich): 3 asistencias - 2 goles.