“El Chiringuito” desvela el gran motivo que explica el posible despido de Sampaoli del Sevilla

El pasado lunes varios aficionados se acercaron a Monchi en el aeropuerto para pedirle explicaciones por el mal momento del equipo. En plenos puestos de descenso, el sevillismo no entiende que la plantilla no esté siendo capaz de dar la vuelta a la situación. Pues bien, “El Chiringuito” informa que una de las causas principales que propicia que Monchi esté estudiando posibles sustitutos para Sampaoli radica en que el entrenador argentino no ha convencido internamente a los jugadores. La plantilla no termina de entender algunos métodos de trabajo que establecer el actual técnico.

‼️"Hay 𝗝𝗨𝗚𝗔𝗗𝗢𝗥𝗘𝗦 𝗖𝗔𝗡𝗦𝗔𝗗𝗢𝗦 de la metodología de 𝗦𝗔𝗠𝗣𝗔𝗢𝗟𝗜"



Edu Aguirre va más allá y afirma que hay jugadores cansados de la metodología de Sampaoli. Sin duda, un motivo importante para una posible destitución. Estadio Deportivo informó que el Sevilla valora la opción de José Bordalás. El ex técnico del Getafe y Valencia, entre otros, vería con buenos ojos la posibilidad de entrenar al club andaluz. A Jorge Sampaoli se le está terminando el crédito. Una de las declaraciones que más aplaudió la afición fue respecto al Mundial. “Estamos presentes ante una sociedad extremadamente plástica, en el peor momento de la humanidad a nivel historia. Estamos cada vez más tontos y estúpidos, y cada acción es valorada por cualquier cosa. El sistema nos ha llevado a un lugar de estupidez histórico, la humanidad está muy compleja”, dijo el argentino.

La mala dinámica de principio de temporada con Lopetegui al mando ya dejaba malas sensaciones. Sin embargo, la plantilla sigue sin dar su máximo nivel y las explicaciones empiezan a terminarse. Esta es la peor temporada del Sevilla a nivel histórico. Esta mala etapa justamente coincide con el mejor momento del Betis. Los de Pellegrini sorprenden en Europa.