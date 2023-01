El controvertido mensaje de Willy Bárcenas, de Taburete, sobre Dani Alves, sin nombrarle

Dani Alves sigue durmiendo en la cárcel mientras continuan las reacciones y se van filtrando detalles de lo que ocurrió en la discoteca Sutton de Barcelona la noche del 30 de diciembre. En una entrevista en Antena3, la única vez que Alves ha hablado de este asunto, aseguró que no había visto nunca a la mujer que denunción y según las últimas informaciones, en su declaración ante la jueza cambió tres veces de versión. En cambio, la de la denunciante sigue siendo la misma desde el principio.

Además, Dani Alves no pensó, al salir en la televisión, que la discoteca tenía cámaras y que éstas habían seguido sus movimientos y el de la mujer y por tanto, su primera declaración público, aunque carece de valor ante la que hizo después ante la jueza, no tiene dónde agarrarse. Estuvieron en el baño 17 minutos, según las cámaras. En el baño no hay cámaras y fue allí donde se produjo la presunta agresión a la mujer.

Del asunto Alves ha hablado su pareja, Joana Sanz, pidiendo respeto a los medios, que se habían aposentado cerca de su casa para grabarla; Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, ex compañero de Alves, al que también entrenó la temporada pasada, que con unas tibias declaraciones ha provocado muchísimas reacciones en contra, por no ponerse en la piel de la víctima y ahora, ha publicado un Twitter, Willy Bárcenas, el cantante del grupo Taburete, que también ha recibido encendidas reacciones.

El polémico tuit del cantante de Taburete

Bárcenas no nombra a Alves, aunque es su caso y lo que está sucediendo lo que genera su tuit y a lo que quiere referirse. Prefiere hablar de Mendy, el jugador de la Premier, que hace algo más de una semana fue declarado no culpable de seis violaciones y de una agresión sexual. El futbolista francés ha estado protagonizando varias semanas los titulares de la prensa de todo el mundo por las historias que se hacían públicas en el juicio. Sin embargo, no han acabado los episodios penales para Mendy, que aún tiene que ser juzgado de dos acusaciones de violación y otra de intento de violación.

Alguien se había enterado que han declarado a Benjamin Mendy inocente de violación, después de más de un año en prisión? Eso no interesa,no? — Guillermo Bárcenas Iglesias (@Willybarcenass) January 21, 2023

Lo que el cantante de Taburete quiere dar a entender es que una cosa es el jucio público que se hace por las noticias que van contando los medios y otra es el juicio que, con el tiempo, llevará a cabo la justicia. Pero la realidad también es que Alves se encuentra en prisión incondicional, por temor a que pueda huir a Brasil y no regresar y sus versiones van cambiando mientras van saliendo detalles que confirman la versión de la denunciante. Por eso, su tuit ha provocado furibundas reacciones entre muchos de los usuarios de Twitter, que no sólo le reprochan esa tibia actitud hacia Alves, sino que también le dicen que su afirmación acerca de Mendy es incompleta porque aún tiene esos casos por ser juzgados.