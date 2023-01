La última petición a la desesperada de Dani Alves desde la cárcel

Dani Alves vive los peores días de su vida después de que la jueza aceptase el pasado viernes la petición de la Fiscalía de mandarle a la cárcel debido al riesgo de fuga. Según informa la Cadena SER, el deportista ha pedido volver a declarar. El motivo de la detención radica en una presunta agresión sexual a una mujer en la discoteca Sutton el 30 de diciembre en Barcelona. El ex jugador culé tuvo que ir el pasado viernes a la comisaría y, posteriormente, salió arrestado en un coche policial.

L’exjugador del Barça Dani Alves surt en aquest cotxe dels @mossos de la comissaria de Les Corts, després de prestar declaració, cap a la ciutat de la justícia on serà interrogat per una jutgessa x una denúncia d’agressió sexual. Via @elperiodico pic.twitter.com/0XZahTIZrY — Guillem Sánchez (@guillem_sm) January 20, 2023

La familia asegura que su abogada lo está haciendo muy mal. Alves llegó a ofrecer hasta tres versiones distintas de los hechos. Empezó asegurando que no conocía a la chica, luego reconoció que sí, y finalmente también dijo que mantuvieron relaciones sexuales de manera consentida. El motivo de la detención radica en una presunta agresión sexual a una mujer en la discoteca Sutton el 30 de diciembre en Barcelona. El ex jugador culé tuvo que ir hoy a la comisaría y, posteriormente, salió arrestado en un coche policial. El deportista niega los hechos.

“En la familia están nerviosos y agobiados porque quieren verlo, pero nadie puede acceder a él hasta ahora. Sé que está triste, pero que está bien. Dani jamás, jamás, jamás haría esto. Jamás. Él le dijo a su abogada que me llamase para solucionar las cosas más urgentes, pero no he tenido acceso a él. No he podido ir a verle. La abogada dice que está penalizada por una ley y que no puede decir nada. Solo puede decirme que está bien”, reconoce la ex pareja de Dani Alves, Joana Sanz, en el programa “Fiesta”. Junior Alves también habló con este programa: “No aguanto más. Pasan los límites. Está prohibido visitarle. No sé qué más hacer. Daremos la vida si es necesario para que salga de este infierno”, apuntó. Por su parte, los padres del futbolista también quieren viajar a España.

La presunta víctima aseguró que desde que conoció al brasileño en la discoteca notó que su actitud no era la adecuada. El Código Penal dictamina los siguientes tiempos: “El que atentare contra la libertad sexual de otra persona, con violencia o intimidación, será castigado como responsable de agresión sexual con la pena de prisión de uno a cuatro años. Cuando la agresión sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías”.