La broma de Sergio Busquets a Gerard Piqué con la música de Shakira

Sergio Busquets, nada más terminar el partido del Barcelona, subió en su cuenta de Instagram un mensaje dedicado a su amigo Gerard Piqué con una canción de fondo de su expareja, Shakira. “Te felicito: qué bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel”, escribió un Busquets que hacía mención a la aparición de Enigma 69 en la ‘Kings League’ que organiza el ex futbolista.

Gerard Piqué anunció que el fichaje iba a ser una auténtica revolución, aunque lo cierto es que a nivel deportivo estuvo lejos de impresionar. Ese futbolista que estaba con una máscara era Nano Mesa. Los seguidores de la competición le identificaron rápidamente tras verle un tatuaje.

Yo creo que está bastante claro que Enigma es Nano Mesa no? pic.twitter.com/oydh1bRpSC — 🧀 Jose 'Siiko' Oliveros 🧀 (@Siiko23) January 8, 2023

Piqué también está siendo noticia tras las palabras de Javier Tebas: “¿La Kings League? Esto es como si dicen que Pasapalabra puede competir con LaLiga. La única similitud está en el balón. No es comparable ni a nivel audiovisual. Cuando Ibai y Piqué compraron la Ligue 1 para España parecía una revolución, pero duró dos partidos... Son formatos diferentes, lo único parecido es que hay un balón y una portería como en LaLiga Promises. Dentro de seis meses me preguntáis y ya veremos qué es la Kings League. Como circo me gusta, pero no es comparable”.