25 años de las primeras elecciones que ganó Florentino Pérez: del voto por correo a Figo

Con una defensa de tres centrales y dos laterales largos (Roberto Carlos y Míchel Salgado), el Real Madrid ganó, en París, la final de la Copa de Europa al Valencia de Héctor Cúper, que había eliminado al Barcelona en semifinales. Era la octava del club y la segunda bajo el mandato de Lorenzo Sanz. El gol de Mijatovic, dos años antes, había conseguido la Séptima. Era, pues, el momento perfecto para convocar elecciones, pese a que aún le quedaban dos años de mandato. «Es importante que exista en el club una presidencia bien establecida ante los acontecimientos de tanto relieve que se avecinan, como es su centenario y que se cumple en el año 2002», decía Sanz. Era el año 2000 y el club vivía en el éxito deportivo y en una peligrosa incertidumbre económica, pero Sanz pensó que lo primero iba a pesar mucho más que lo segundo.

Florentino no iba a perder

Se equivocó. El 16 de julio se celebraron las elecciones entre Lorenzo Sanz y Florentino Pérez. Lo que sucedió es historia.

Florentino había perdido contra Ramón Mendoza cinco años antes en unos comicios en los que su rival le superó por 600 votos con una sospecha aún no resuelta acerca de los votos.

Pero no iba a perder más. El día que anunció que adelantaba las elecciones, Lorenzo Sanz pidió un rival. «Sería bueno que se presentase más de una candidatura y que los socios se pronunciasen. No quiero que haya más desasosiego», decía. No midió bien, sin embargo.

Florentino Pérez vio que el voto por correo iba a ser decisivo y puso todos sus recursos para conseguir que el votante no tuviese que ir al Bernabéu a depositar su papeleta. Fue su primera victoria: nunca en unas elecciones el voto por correo había sido tan fundamental.

La carta de Luis Figo

Si eso ya desconcertó al rival, el golpe definitivo ocurrió el 5 de julio, cuando se hizo público que el fichaje estrella de su proyecto era Figo. El portugués, en ese momento, era la figura del Barcelona y su cláusula de rescisión llegaba a los 10.000 millones de pesetas (60 millones de euros).

Aquello fue el golpe de gracia definitivo, el principio de la revolución. Florentino Pérez aseguró que si Figo no jugaba en el Madrid con él de presidente pagaría los abonos de los socios. El revuelo fue tal que los periodistas catalanes encontraron a Figo y éste, lo negó.

Pero era cierto. Era más que cierto, el plan de Florentino Pérez estaba marcado. Primero Luis Figo, después Zidane y más tarde Ronaldo Nazario. Todos se fueron cumpliendo.

"Una máquina perfecta"

Lorenzo Sanz, en cambio, no tenía ningún as en la manga. El brillo de la octava se fue desvaneciendo y trece horas después de cerrar las urnas, lo que se tardó en contar lo votos, Florentino Pérez era nombrado presidente del Real Madrid. Sacó 16.649 votos frente a los 13.302 de Sanz.

Empezaba una nueva etapa en el club blanco que se ha extendido durante 25 años, menos los que pasaron entre su marcha y su regreso.

Florentino Pérez llegó con la idea de cambiar el club y, de paso, cambiar el fútbol. Ya nada es como era antes, sobre todo en la manera de conseguir ingresos y en la manera de concebir el club. «Quiero hacer una máquina perfecta, pero no solo a la hora de conseguir títulos. También en la estructura organizativa», dijo en su primer discurso como presidente.