Alemania - España: las cuentas pendientes con la historia para la selección femenina

El penalti fallado por Alexia en el tiempo añadido del partido por la medalla de bronce resuena en la memoria de los aficionados y de los periodistas más que en los de la futbolista española. Paró Berger y Alemania se quedó con el bronce olímpico sin tener que esperar a la prórroga.

Alemania y España vuelven a encontrarse en las semifinales de la Eurocopa, pero donde otros ven una posibilidad de revancha, Alexia ve otra cosa. «Lo veo como una oportunidad, no tanto como una revancha o una espinita. Creo que los Juegos Olímpicos son una competición distinta y cualquier jugadora que haya podido disputar los Juegos, una Eurocopa o un Mundial sabe que es otro contexto totalmente diferente, otros estadios, otra manera de competir y creo que no van a tener nada que ver los Juegos Olímpicos con la Eurocopa o con este partido», asegura la número «11» de España. «Fue un rival contra el que perdimos y tenemos la oportunidad de ganarle por primera vez», añade.

Porque esta semifinal para España no solo supone la posibilidad de saldar cuentas pendientes con los Juegos del año pasado sino con la historia. Ocho veces se ha enfrentado España con Alemania y nunca ha podido con ella. «Es cierto que en lo que llevo aquí en la selección he podido competir contra Alemania cinco veces y no hemos conseguido vencerlas. Pero también lo que siento es que en esas cinco veces cada vez hemos estado más cerca de ganarlas», reflexiona Montse Tomé. «En los Juegos Olímpicos siento que tuvimos opciones de poder hacerlo y ahora estamos en otro punto. Ellas son otra selección, tienen otro seleccionador, pero Alemania es Alemania, su esencia es la misma, la dirija quien la dirija, pero nosotras tenemos muy claro cómo queremos jugar, cómo queremos condicionar el partido y a dónde lo queremos llevar», añade la seleccionadora española.

La esencia de las alemanas es, sobre todo, ganar. Es la selección europea más laureada, ha ganados dos Campeonatos del Mundo y ocho Eurocopas, seis de ellas de manera consecutiva. La primera, en 1989, la ganó como Alemania Federal, el año en que cayó el Muro. Repitió dos años después y, después de ceder temporalmente el título a Noruega en 1993, encadenó seis títulos consecutivos entre 1995 y 2013.

En ese tiempo, España solo consiguió llegar a una semifinal, la de 1997. Pero ahora los tiempos son otros. Países Bajos e Inglaterra ganaron las dos últimas Eurocopas y España es la actual campeona del mundo y de la Liga de Naciones, que viene a ser una versión reducida de la Eurocopa.

Esa es la otra cuenta pendiente de España, ganar el torneo continental. Si derrota a Alemania disputará la final por primera vez en su historia. «Sería un éxito», afirma Alexia.

«Mis sensaciones son buenas, de confianza plena en lo que estamos creando, en la mentalidad que tenemos, en el juego que hemos llevado a cabo en toda la Eurocopa. La mentalidad está al cien por cien. Será un partido muy duro como cualquier semifinal de un torneo grande, pero con máxima ilusión y máxima motivación de seguir avanzando», reconoce Alexia.

Y en la pelea entre la presión, la responsabilidad y la presión, Montse Tomé sabe perfectamente quién gana. «La ilusión es lo que más va creciendo. Es el torneo donde más a gusto nos vamos sintiendo tanto ellas como el cuerpo técnico, donde más ambiente profesional he podido ver en estos últimos años, donde siento que la futbolista piensa en lo que tiene que pensar, que es en jugar, donde más trabajo podemos hacer con ellas en el aspecto totalmente profesional. Creo que el equipo está maduro y con ganas», advierte la seleccionadora. «Es un partido que puedes perder, pero si al final pasa algo negativo es un equipo suficientemente fuerte para saber qué ha pasado. Veo al equipo con confianza, veo al equipo ilusionado y con ganas de que empiece el partido, no lo veo nervioso», agrega Tomé.

España ya está acostumbrada a jugar partidos de esta importancia. Es su cuarta semifinal en los cuatro últimos torneos disputados y el ejemplo de Alexia se extiende al resto de jugadoras. «Ahora sé controlar mejor los nervios y si veo que estoy un poco nerviosa o anticipando demasiado me voy a la habitación a escuchar música o a llamar a la familia o a mis amigos», dice. Así se enfrenta Alexia a esta gran oportunidad.