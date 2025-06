El Almería estalla contra la FIFA y LaLiga: "Dejan huérfanas a las plantillas"

El entrenador del Almería, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', ha denunciado este lunes la adulteración de la competición en Segunda porque "una imposición, la de la FIFA, y una mala planificación, la de LaLiga, arrastran a que los mejores jugadores dejan huérfanas las plantillas en momentos puntuales del torneo".

Rubi ha comparecido en rueda de prensa y reflexionado sobre este hecho que le ha condicionado en las eliminatorias por el ascenso a Primera, al no poder contar con el delantero centro colombiano Luis Suárez, convocado por su país, y el carrilero diestro Marc Pubill, llamado por el combinado español sub-21.

"Nunca un jugador de un club tendría que poder ser seleccionado mientras dicha entidad tenga que disputar un partido de competición oficial, sea cual sea el equipo al que pertenece", afirmó el técnico, para quien "sólo desde la sinrazón se seguirá alimentando algo que resulta del todo inaceptable" y pidió una reflexión para no repetir "los mismos errores y perjuicios para la temporada 25/26".

El técnico expuso que en la jornada 9 fueron 20 los futbolistas internacionales ausentes por 21 en la 32, lo que a su juicio "son dos onces que van a las selecciones y dejan a sus equipos o a los aficionados sin poder ver a estos futbolistas esas jornadas".

"No es cosa de Luis Suárez, Pubill o Perovic. Esto viene de lejos. Ya en 2014, cuando dirigía al Valladolid, empecé a mostrar públicamente mi disconformidad", apuntó el entrenador vilarense, quien defendió que la ausencia de un solo jugador debería bastar para considerar la modificación del calendario apelando al principio de equidad. En este sentido, consideró que no se puede "dar por bueno que por un jugador no hay que modificar los horarios" y mantuvo que "hasta por uno solo se merece parar la competición: ¿qué pasaría si un equipo de Primera de los más laureados bajase y tuviese diez jugadores internacionales en su plantilla? ¿Entonces se modificaría la norma?", preguntó.

"Que no participen algunos de los más consagrados, algunos de aquellos que representan a sus naciones y que se les impida colaborar con el grupo de compañeros con los que trabaja a diario, significa un fracaso para el prestigio y la justicia de la propia competición", aseveró. Mantuvo que LaLiga y la RFEF generan calendarios contradictorios y perjudiciales para los intereses de los clubes y se preguntó "qué pasaría si en España el fútbol no estuviese regido por dos entes y solo fuese por uno?".

"¿Ese único organismo plantearía un calendario que quitase a los jugadores de los propios clubes a los que organiza su competición? La respuesta es no", afirmó Rubi, quien abogó por que todos los colectivos que integran el fútbol deben "remar hacia el mismo punto".